◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第６節 柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）

町田は敵地で柏に１―０で勝利した。前半２９分に１９７センチの大型ＦＷテテ・イェンギが先制点を決めると、パスをつないで攻める柏に得点を許さなかった。これで公式戦３戦連続で無失点。百年構想リーグでは初の無失点勝利となり、黒田剛監督は「１つ、２つ、３つほど得点を取れそうな場面があったので、ダメ押せることが今後の課題」としつつ、「しっかりと守備から攻撃というプランを最後までやってくれた。町田らしいゲームを最後までやってくれた」とたたえた。

アジア・チャンピオンズリーグエリートを並行して戦っていることから、開幕から連戦が続いている。しかし、疲れが残る中でもＡＣＬＥの８強、そして百年構想リーグの東地区暫定２位の座を得ている。指揮官は「我々が常勝チームとしてずっと君臨していくためには、やりきらないといけない。いかなる状況であっても体を張って、ゴールを守り抜く、やりきることをテーマに掲げている」と強調。次戦は再び中３日。しかも相手は王者の鹿島。町田らしい堅守を次節も発揮する。