子供用フォーマルウェアがユニクロで手に入るの知ってる？卒入園式間近のママ・パパ必見。

昼間は春らしい陽気になり、卒入園・卒入学シーズンの到来です。

式の日程が迫っているのに、洋服の準備がまだできていない......。そんなママ・パパに朗報です。

なんと、子ども用のフォーマルウェアが、ファストファッションを代表する「ユニクロ」で購入できます。

全身コーデを感動のコスパで

2026年3月12日現在、一部店舗と公式オンラインストアで取り扱っている「KIDSフォーマルウェア」は、全6アイテム（インナーを除く）。

ネームラベルにポケット、ウエストのフックなど、"あると助かる"デザインが、細部に採用されています。

動きやすいジャージー素材で作られた「ジャージージャケット/フォーマル」（3990円）と「ジャージーパンツ/フォーマル」（2490円）、シワになりにくい「ファインクロスコンフォートシャツ/フォーマル」（1990円）を合わせれば、クラシカルなスーツスタイルが8470円で完成します。

自然に広がるAラインシルエットと上品な白襟を掛け合わせた「GIRLS ジャージーワンピース/フォーマル」（2990円）は、これ一着でコーデが完成。快適さと清潔感もどちらも叶い、冠婚葬祭など様々なシーンに適しているので、一枚持っておいて損ナシ！

また、暑い夏の日のフォーマルシーンに最適な「ドライカノコポロシャツ」（1500円）も販売中。やわらかな素材に汗をかいても乾きやすいドライ機能を搭載しています。「ジャージージャケット/フォーマル」や同系色のプリーツスカートと合わせてみて。

いずれのアイテムも、サイズ展開は100から160。100サイズは、オンラインストアのみでの取り扱いです。

見ても着ても爽やかなフォーマルコーデがお手頃価格でゲットできるなんて、まさに忙しい大人の味方です。困ったときはユニクロに頼るのも良いかも！

なお、子供向けのフォーマルウェアの取り扱いがない店舗もあります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな