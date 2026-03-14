人気企画「メモドライブ」で前代未聞の事態！運転役が「やめていいですか？」とギブアップ

3月8日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。

運転手を務めた芸人に訪れたピンチとは…？

【映像】「俺無理かもしれない」不安げな南條に有吉も大笑い

有吉弘行、あんり（ぼる塾）、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田和樹（エバース）の6名で実施された今回のメモドライブ。

ドン・キホーテで買い出しをし、パーティ会場に向かうというドライブの運転手は、自ら志願した南條が務めることになった。

普段乗っている車を聞かれた南條は「車、持ってないんです。月1〜2回、レンタカーで」と意外な回答。運転を買って出たとは思えない答えに、橋本は「車持ってないんや！！！？」とスマホにメモを書き込んだ。

その後、南條は危なげない運転を見せていたが、最初の目的地であるドン・キホーテ付近に到着した際、駐車場入口を通り過ぎてしまう。仕方なく次の路地に入り、裏道を進んで回り込もうとしたとき、南條を試練が襲った。

道幅が狭くなり、一行が乗っているワンボックスカーでは通行がギリギリになってしまったのだ。

慣れているドライバーであればなんということはない道幅だったが、南條は「いけますかね？」と不安そう。有吉が笑いながら「やめる？怖い？」と聞くと、「やめていいですか？」と、とうとうギブアップした。

同行していたドライバーに運転を代わってもらった南條は、車の外で所在なさげな表情を浮かべる。その様子に車内で有吉が「惨めだ」と笑うと、難所を過ぎて再び運転席に戻ってきた南條に「情けない？」と辛辣な一言。南條も「情けないっすよ」と苦笑するしかなかった。