ドミノ・ピザ「アメリカン（Lサイズ）」が1000円に！スポーツ観戦前にピザをお得価格でゲット《一部店舗で3月15日9時から1時間限定》

宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、2026年3月15日の9時から10時まで限定で、「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを一部店舗で開催します。

スポーツ観戦のお供にぴったり

スポーツ観戦の熱量がどんどん高まっている今、ドミノ・ピザがお得な「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを実施。

持ち帰り限定で、通常1440円の「アメリカン（Lサイズ）」が、440円引きの1000円で販売されます。

「アメリカン」は、日本人好みに開発されたモッツァレラチーズの上に、オリジナルトマトソースとポーク100％のペパロニをのせた、シンプルだからこそ素材の味わいがダイレクトに感じられる逸品。2025年にはドミノ・ピザの売り上げ枚数ナンバー1に輝いた定番商品です。

本キャンペーンは3月15日の9時から10時までの1時間、102店舗限定での開催です。対象店舗は以下の通り。

横浜阪東橋、本厚木南口、寒川大曲、中荻野、馬車道、伊勢原駅前、横浜大口、大船東、梅屋敷東通り、東陽一丁目、豊洲、芝一丁目、高輪、勝どき、江東古石場、戸越、学芸大学、目黒本町、大井町、不動前、北馬込、洗足、等々力不動前、南馬込、菊川、大島、大島1丁目、立会川、環八通り萩中公園、新馬場駅前、大森山王、恵比寿、三軒茶屋、新宿五丁目、武蔵新城、梶が谷、桜上水、清瀬市役所前、三鷹駅北口、白山、池袋二丁目、根岸、王子本町、新江古田、大泉学園、船堀、平田町、一宮北浦町、飯田インター、砺波幸町、浜松西伊場、浜松原島町、伊賀上野、蒲郡竹谷、四日市富洲原、富士鮫島、焼津与惣次、三島中島、袋井川井、丸子新田、富士吉田、静岡牧之原、川口幸町、幕張、獨協大学前東口、香取佐原、新潟東、福島八木田、いわき小島、新潟新和、郡山うねめ通り、大河原新桜町、行徳新浜、木更津太田、君津、浦安北栄、朝志ケ丘、狭山上広瀬、北本深井、吹田岸部、上新庄、泉佐野鶴原、新大阪、東三国、新梅田、兵庫県庁前、西淡路5丁目、福島玉川、都島毛馬、阿波座、桜井、片野新町、宮崎柳丸町、鹿児島宇宿、鹿屋、トライアル大村、今治土橋、出雲、広島堀越、田中西町、熊本尾ノ上、熊本光の森

お持ち帰り半額特典やその他の割引・クーポン・特典・セット商品との併用はできません。また、追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

また、3月15日はドミノ・ピザ全店舗が、いつもより30分早い10時から開店します。もちろん、デリバリーも可能。盛り上がる準備を万端にして、スポーツ観戦に臨めますよ。

キャンペーンの詳細は特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部