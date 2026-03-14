本日デビュー3周年を迎えたCANDY TUNEが、4月22日発売の3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。

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先日、“令和のバースデーソング”である表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」が先行配信された今作。公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、CANDY TUNEの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をCGグラフィックで表現したものに。キュートなメンバーたちとポップなアートが融合したビジュアルに仕上がっている。

また、初回限定盤には30ページに及ぶブックレットを封入。ジャケット写真のメンバーソロカットに加え、クールな雰囲気のビジュアルカットも収録される。

なおCDリリースを記念して、全国各地でリリースイベントを開催中。さらに6月5日、6日には日本武道館にてデビュー3周年記念公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』を開催。7月21日、22日にはGLION ARENA KOBEでの追加公演も決定している。各イベントの詳細はオフィシャルサイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）