「ベンチに座ってろ」「安心感を与えない」復帰戦で“股抜き”含む４失点の日本代表GKに現地ファンから不満噴出 一方で擁護する声も「責めるポイントが分からない」「恥じるべきは起用した監督」

「ベンチに座ってろ」「安心感を与えない」復帰戦で“股抜き”含む４失点の日本代表GKに現地ファンから不満噴出 一方で擁護する声も「責めるポイントが分からない」「恥じるべきは起用した監督」