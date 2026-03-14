鹿島の決勝点「３人で完結するのえぐすぎる」。仕上げはレオ・セアラ「絶妙な位置にいるなぁ」「川崎守備どうしたの」などの声
見事な連係でゴールをこじ開けた。
鹿島アントラーズは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第６節で、川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利した。
決勝点が生まれたのは79分。柴崎岳の浮き球パスに左サイドで反応した鈴木優磨が、ヘッドで折り返す。ゴール前でスタンバイしていたレオ・セアラが左足のダイレクトシュートをねじ込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「素晴らしい」「あんだけ攻めあぐねといて、３人で完結するのえぐすぎる」「岳ちゃん、えぐいレベルで仕事続けてるな」「岳と優磨のコンビ、最高になってきてる」「絶妙な位置にレオセアラがいるなぁ」「優磨どフリーじゃん、川崎守備どうしたの」といった声があがった。
鹿島はこれで５連勝。EASTの首位を快走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】岳→優磨→最後はエースが仕留める！
鹿島アントラーズは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第６節で、川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利した。
決勝点が生まれたのは79分。柴崎岳の浮き球パスに左サイドで反応した鈴木優磨が、ヘッドで折り返す。ゴール前でスタンバイしていたレオ・セアラが左足のダイレクトシュートをねじ込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「素晴らしい」「あんだけ攻めあぐねといて、３人で完結するのえぐすぎる」「岳ちゃん、えぐいレベルで仕事続けてるな」「岳と優磨のコンビ、最高になってきてる」「絶妙な位置にレオセアラがいるなぁ」「優磨どフリーじゃん、川崎守備どうしたの」といった声があがった。
鹿島はこれで５連勝。EASTの首位を快走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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