鹿島の決勝点「３人で完結するのえぐすぎる」。仕上げはレオ・セアラ「絶妙な位置にいるなぁ」「川崎守備どうしたの」などの声

鹿島の決勝点「３人で完結するのえぐすぎる」。仕上げはレオ・セアラ「絶妙な位置にいるなぁ」「川崎守備どうしたの」などの声