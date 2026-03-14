「少し僕が煽りすぎたかもしれません」長友佑都の負傷に３度の警告…前半の出来にFC東京指揮官は「なかなかうまくいかなかった」
FC東京は３月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。１−１で突入したPK戦を６−５で制して勝利した。
前半は風下でのプレーを強いられ、長友佑都の負傷やイエローカードが３枚出るなど、難しい展開となった。
試合後のフラッシュインタビューでFC東京の松橋力蔵監督は、前半の戦いぶりについて訊かれ、「少し僕が煽りすぎたかもしれません」と振り返った。
守備面では準備してきたことができたと手応えを語る一方で、「そこから、どう攻撃につなぐかというその一手がなかなかうまくいかなかった。そこは前半の課題だったかなと思います」と攻撃面の課題を挙げた。
ハーフタイムには、攻撃の修正を指示したという。「一人ひとりが持つ時間とか、顔を上げて周りを見る時間がやはり一瞬、長かった」と指摘し、ボールを早く動かすことで、よりスムーズな前進が可能だったとの見解を示した。
後半、水戸に押し込まれる時間帯もあったが、「いつか必ず一度二度はチャンスが来ると思うので、そこをしっかりと守り切った」と、粘り強い守備が勝利につながったと語った。
「こういうなかでもしっかりと勝点２を積み上げたのは、非常に評価しなくてはいけないし、これを自信につなげていかなくてはいけないと思います」
前節のパフォーマンスが素晴らしかった分、今節は水戸のプレーに押される場面が多かったと認めながらも、PK戦で得た勝点２をポジティブに評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前半は風下でのプレーを強いられ、長友佑都の負傷やイエローカードが３枚出るなど、難しい展開となった。
試合後のフラッシュインタビューでFC東京の松橋力蔵監督は、前半の戦いぶりについて訊かれ、「少し僕が煽りすぎたかもしれません」と振り返った。
ハーフタイムには、攻撃の修正を指示したという。「一人ひとりが持つ時間とか、顔を上げて周りを見る時間がやはり一瞬、長かった」と指摘し、ボールを早く動かすことで、よりスムーズな前進が可能だったとの見解を示した。
後半、水戸に押し込まれる時間帯もあったが、「いつか必ず一度二度はチャンスが来ると思うので、そこをしっかりと守り切った」と、粘り強い守備が勝利につながったと語った。
「こういうなかでもしっかりと勝点２を積み上げたのは、非常に評価しなくてはいけないし、これを自信につなげていかなくてはいけないと思います」
前節のパフォーマンスが素晴らしかった分、今節は水戸のプレーに押される場面が多かったと認めながらも、PK戦で得た勝点２をポジティブに評価した。
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