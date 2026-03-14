「豪州や韓国と対戦してきたが、今回の相手は最強」なでしこJを敵将が別格視！「フィリピンの全ての少女が夢見られるよう…」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピンと対戦する。
２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目指す日本は、台湾、インド、ベトナムと戦ったグループステージで３戦全勝、17得点０失点いう圧倒的な強さを発揮した。
一方、フィリピンは１勝２敗。初戦でオーストラリアに０−１、２戦目で韓国に０−３で敗れるも、３戦目でイランを２−０で下し、ベスト８に駒を進めた。
FIFAランキングでは日本が８位、フィリピンが41位。その差は明白であり、フィリピンを率いるマーク・トルカソ監督は、限られたチャンスを確実に仕留める覚悟だ。
アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、44歳のオーストラリア人指揮官は、決戦を前に次のように語った。
「アジアだけでなく、世界トップクラスのチームと対戦できるのは、この上ない光栄だ。これまでオーストラリアや韓国と対戦してきたが、今回はおそらくこの大会で最強のチームと対戦することになる。
選手たちは懸命に戦い、３つの重要な試合をこなしてきた。次の試合では、より良い攻守の切り替えに集中しなければならない。しかし、相手が日本である以上、我々のチャンスは限られる。だからこそ、自分たちが得たチャンスを最大限に活かし、規律あるプレーを心がけなければならない」
強い覚悟で戦うトルカソ監督は、「フィリピンの全ての少女が代表チームでのプレーを夢見られるよう、我々の実力を示すという責任を果たすこことが重要だ」とも口にした。
なでしこジャパンとしてはきっちりと勝ち切り、来年にブラジルで開催されるワールドカップの出場権（今大会の上位４チームと準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チームが獲得）も手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
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一方、フィリピンは１勝２敗。初戦でオーストラリアに０−１、２戦目で韓国に０−３で敗れるも、３戦目でイランを２−０で下し、ベスト８に駒を進めた。
アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、44歳のオーストラリア人指揮官は、決戦を前に次のように語った。
「アジアだけでなく、世界トップクラスのチームと対戦できるのは、この上ない光栄だ。これまでオーストラリアや韓国と対戦してきたが、今回はおそらくこの大会で最強のチームと対戦することになる。
選手たちは懸命に戦い、３つの重要な試合をこなしてきた。次の試合では、より良い攻守の切り替えに集中しなければならない。しかし、相手が日本である以上、我々のチャンスは限られる。だからこそ、自分たちが得たチャンスを最大限に活かし、規律あるプレーを心がけなければならない」
強い覚悟で戦うトルカソ監督は、「フィリピンの全ての少女が代表チームでのプレーを夢見られるよう、我々の実力を示すという責任を果たすこことが重要だ」とも口にした。
なでしこジャパンとしてはきっちりと勝ち切り、来年にブラジルで開催されるワールドカップの出場権（今大会の上位４チームと準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チームが獲得）も手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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