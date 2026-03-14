俳優の中村倫也、俳優・モデルなどで活動する池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。2人揃って客席から登場する姿に会場はどよめいた。

【画像】中村倫也＆池田エライザ、客席からサプライズ登場する瞬間（全身姿も）

昨日3月13日に最終回を迎えた金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS）で共演していた中村と池田。2人の姿に会場が大いに盛り上がる中、中村は「私たち見慣れぬ2ショットかもしれませんが、昨日最終回を迎えました『DREAM STAGE』でK-POPグループをプロデュースする役とマネージャー役で共演してました」と自己紹介した。

池田はこの日、すでにモデルとしてランウェイを歩いていたが、ドラマでのマネージャー役とは異なる装いに、中村は「いつもとちょっと…あまりにもスーパーモデルメイク過ぎて若干動揺しているんですけど」と感想を伝える。これを受け、池田は「今日はちょっと顔が濃いですね（笑）」と言いながら、モデルポーズを取っておどけていた。

この2人が客席から突如登場する姿に視聴者は興奮。「見られてうれしい！」「美男美女！」「うあー豪華！」「会場うらやましい！」などの声をあげていた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

