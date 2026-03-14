Netflix週間視聴ランキング（映画）：異世界から殺りくマシーンが襲来『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』初登場【3/2/26 - 3/8/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月2日〜8日）を発表。日本における映画ランキングは、山崎賢人（※崎＝たつさき）主演の『アンダーニンジャ』が2週連続1位を獲得。2位にはNetflix映画『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』が初登場した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』は、米陸軍レンジャー部隊が異世界からの巨大殺りくマシーンに立ち向かうSFミリタリー・アクション映画。グローバル週間ランキング（英語部門）で93の国と地域において1位を獲得している。
主演のアラン・リッチソンが演じるのは、「81」と呼ばれる戦闘工兵。兄との約束を果たすため、精鋭部隊である米陸軍レンジャーに志願する。過酷な訓練を乗り越え、最終試験に臨んだ彼と仲間たちの前に突如現れたのは、巨大なエイリアン機械による侵略だった。チーム、そして世界を救うため、「81」はエンジニアとしての知識と恐れを知らぬ精神を武器に立ち向かうことになる。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（3月2日〜3月8日）
1：アンダーニンジャ（トップ10入り週数：2）
2：ウォー・マシーン: 未知なる侵略者（1）
3：超かぐや姫！（7）
4：カラダ探し THE LAST NIGHT（1）
5：映画ドラえもん のび太の地球交響楽（1）
6：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（3）
7：うちの弟どもがすみません（1）
8：クワイエット・プレイス:DAY 1（1）
9：朽ちないサクラ（1）
10：怪盗グルーのミニオン超変身（2）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』は、米陸軍レンジャー部隊が異世界からの巨大殺りくマシーンに立ち向かうSFミリタリー・アクション映画。グローバル週間ランキング（英語部門）で93の国と地域において1位を獲得している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（3月2日〜3月8日）
1：アンダーニンジャ（トップ10入り週数：2）
2：ウォー・マシーン: 未知なる侵略者（1）
3：超かぐや姫！（7）
4：カラダ探し THE LAST NIGHT（1）
5：映画ドラえもん のび太の地球交響楽（1）
6：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（3）
7：うちの弟どもがすみません（1）
8：クワイエット・プレイス:DAY 1（1）
9：朽ちないサクラ（1）
10：怪盗グルーのミニオン超変身（2）