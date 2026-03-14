¡ÚDeNA¡Û»°Åè°ìµ±¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡¡¡È¥é¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡É¤Ç¤Ï¸ÍÃì¶³¹§¡õµÜùõÉÒÏº¤ËÎÏ¶¯¤¯°ìµåÅê¤¸¤ë
ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç13Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò¤ª¤í¤·¤¿DeNA¡¦»°Åè°ìµ±¤µ¤ó¡£14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»°Åè¤µ¤ó¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡×¤òÈ¯¾É¡£ÍÍ¡¹¤Ê¶ì¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»°Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»°±ºÂçÊå¤µ¤ó¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿»°Åè¤µ¤ó¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Õºá¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÍÞ¤¨¤ò·Ð¸³¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ®ÉÂÃæ¤Ë¤âÃç´Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿»³粼¹¯¹¸Åê¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡×¤â¼Â»Ü¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±³ØÇ¯¤Î¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÆ±´üÆþÃÄ¤ÎµÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¯Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾¯¤·¤½¤ì¡¢»°Åè¤µ¤ó¤â¾¯¤·²ù¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤â¡¢3¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·µÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¼þÊÕ¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢7ÅÙÃè¤ËÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆñÉÂ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤âÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿±¦ÏÓ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£