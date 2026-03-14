昨秋の日韓戦で2試合連発…アン・ヒョンミンが見た日本人打者の長所

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日、米フロリダ州マイアミで準々決勝を行い、韓国はドミニカ共和国に0-10の7回コールドで大敗。大会から姿を消した。この大会で韓国の4番を任されたアン・ヒョンミン外野手（KT）はまだ22歳。東京ドームでの1次ラウンドで感じた、大谷翔平投手（ドジャース）や鈴木誠也外野手（カブス）との差は何だったのか。記者の質問に、率直な言葉が口をついた。

アン・ヒョンミンは昨秋行われた日韓戦で2試合連続本塁打。パワーと選球眼を併せ持った強打者で、昨季の韓国プロ野球では.334、22本塁打、80打点を残し新人王に選ばれた。日本のスラッガーにも興味津々。東京ドームで、大谷や鈴木、吉田正尚（レッドソックス）、村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）といった、大リーグに移籍した選手を見て何を感じたのか。

アン・ヒョンミンに聞くと「確実に違いますね」と驚きの言葉が止まらない。「球場（の広さ）のせいでホームランがたくさん出るとか言われてますけど、オオタニ選手やスズキセイヤ選手のホームランは、球場に関係なく全部が越えていくものでした。タイミングの取り方とかが違うようで……」。右翼の守備位置でも、打撃練習でも、日本人メジャーのスイングに目を奪われた。

「何というか、楽に振っているように見えるんです」というのは、速いボールに慣れているからではないかという。「まず160キロを打って、それから今度はサイドスローだろうが何だろうが、140キロ台中盤のボールを打つわけです。本当に練習しているみたいに、すごく楽に打っているという印象を受けました」。

7日の日韓戦では初回に韓国が3点を先制したものの、直後に鈴木の2ランで1点差に詰め寄られた。3回には大谷、鈴木、吉田がソロを重ねる一発攻勢を許し、3-5と逆転された。韓国もキム・ヘソンの2ランなどで追いすがったものの、6-8で敗れた。2023年のWBCでは、4-13の大敗。それに比べると、韓国の論調も若いチームがよく戦ったというものが大勢を占めた。ただアン・ヒョンミンの感じ方は違った。

大谷翔平は「参考にできない」知りたいのは考え方

「僕たちは日本とよく戦ったと思いますし、結局は日本の選手が持っている経験、ノウハウが僕たちとあまりに違ったのではないかと思うんです。正直に言えば実力で負けている。とにかくあまりにもすごい力を持っているので。なんだか試合しながら、感嘆するばかりだった気がします」

アン・ヒョンミン自身と、日本人メジャーとの差を聞くと「大きいですよ。差が何だと聞かれても答えられないくらい、あまりにも多くの差があって。オオタニ選手もそうですが、日本のプロ野球を平定してメジャーに行かれた選手ですから」と考えるのも難しいと言いたげだ。

「差を探すことすらしなかった気がします。自分とあの選手は似ているなと感じて初めて、どんな差があるんだろうと考えるようになると思うんですが、あの選手たちは僕にとって憧れですから。メジャーリーグに行きたいと思っている選手が僕で、あの方たちはそのリーグで主軸を担っている選手たち。国籍に関係なく、僕がなりたいと思うところにいる選手ですから」

普段から、大谷の打撃動画を見ることもある。ただ「実際に話して、どんな哲学をもって野球しているかを知って初めて、技術を参考にできると思うんです。いくら映像で調べても、そこまではちょっとわからないじゃないですか。だから今、参考にはできない気がするんです」と考えている。

3年前のWBCの時期は、軍隊にいた。当時から「あそこに出たい」という思いを抱え、ようやくたどりついた舞台で「すごく悔しいです。WBCには日本からも台湾からも、良い選手がたくさん出てきた」と口にした。高卒でドラフト指名されたものの、1年半の兵役を経て、昨季が実質のプロ1年目と言っていい選手だ。

だから、こう前を向く。「僕はまだ1年プロでやっただけ。自分の野球をもっと伸ばしていけば、また次の機会に証明できると思っているんです。今がすごくいい経験です」。ドミニカとの準々決勝、4回に放った二塁打は、時速108.7マイル（約174.9キロ）というこの試合1番の打球速度を記録した。ゲレーロJr.（ブルージェイズ）やソト（メッツ）ら、ドミニカの選手にも劣らないパワーを持ち、あくまで謙虚に自分の力を見つめられる大砲には、明るい未来が待っているはずだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）