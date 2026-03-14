2021年12月に急逝した神田沙也加さんをめぐる発言で、批判が殺到している元恋人の前山剛久。その波紋はいまも広がり続けている。

問題となったのは、3月1日に公開された《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》というタイトルの動画だ（現在は非公開）。前山は、2025年12月から「真叶（まなと）」の源氏名で勤務している六本木のメンズラウンジの代表取締役が運営するYouTubeチャンネル「YUKIYA TV【公式】」に出演し、沙也加さんとの関係について言及した。

「動画内では、前山さんのこれまでの経歴を振り返るなかで『最後ミュージカルで頑張っている時に色々ニュースになった方と会って……頑張ったんですけど……』と発言。すると、代表のYUKIYA氏が『ぶっちゃけさ、付き合ってる期間短かったでしょ？』『こっちからしたらさ、2カ月しか付き合ってない子が急にポーンみたいな』と語りました。

さらに、『週刊文春』で報じられた神田さんとのLINE内容についても『LINEがやばいみたいなのを叩かれて、アハハハハ。俺笑っちゃって（笑）』と笑いながら話す場面もありました」（芸能記者）

その後、前山は当時の恋愛関係について説明。交際当時は別の恋人がいたため神田さんからの交際の申し出を一度断ったものの、仕事で悩んでいた時期でもあり、最終的に神田さんとの関係を選んだという趣旨を語った。

また、神田さんが亡くなったことについては「もっと話してくれたらよかった」と述べたうえで、元交際相手や神田さんとの関係について「真剣に恋愛した結果だから」と語った。

「この動画の切り抜きがXで拡散されると、YUKIYA氏は8日に行ったInstagramライブで『俺、X見てないから』と発言。気にしていない様子を見せていました。

しかし、世間の反発の大きさを考慮したのか、YUKIYA氏は3月11日にYouTubeで謝罪動画を公開。同日に前山さんもメンズラウンジを“一度退店”すると表明し、宣伝のために使用していたInstagramの投稿をすべて削除しました」（同前）

反省の意を示した前山だが、ホストとして働いていた当時も、沙也加さんを軽んじているように見える振る舞いがあったという。店を訪れたことがある客はこう語る。

「前山さんが働いていたメンズラウンジの従業員が、アフターでよく使うカラオケバーがあるんです。前山さんはとにかく歌うのが好きで、時にはお客さんが誰も聞いていないのに1人で歌っていました。

他の従業員から『アナ雪歌ってよ』と“イジられる”こともありましたね。本人は『俺は別にいいけど』と乗り気で、慌てて他のお客さんが止めることもありました。

前山さんは普段から『基本オープンだから聞かれたら何でも話す』と口にしていますが、沙也加さんとの関係を真摯に受け止めていれば、今回のような発言は出てこなかったのではないかと思います」

前山と世間との温度差は簡単に埋まりそうにない。