ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。米識者は日本を「本命」と認めつつも警戒を呼びかけた。

米専門局「MLBネットワーク」公式Xは14日、この一戦を展望する動画を公開。2007年にサイ・ヤング賞を受賞し、MLB通算152勝を誇るジェイク・ピービー氏は先発登板する山本由伸投手（ドジャース）とレンジャー・スアレス投手（フィリーズ）の投げ合いに注目。「それだけで球場に足を運ぶ価値がある。オオタニやアクーニャのようなスーパースターを抜きにしてもだ」と両者の実力を称えた。

ピービー氏は「日本を本命視するのは当然だが、それほど大きな差ではない」とし、「スアレスはこのリーグで最高レベルの相手を前に、大きな場面で結果を出してきた。彼は冷静沈着で、チームを試合に踏みとどまらせるだろう」と、昨季12勝8敗で防御率3.20の左腕を称賛。スアレスは昨季のプレーオフで大谷翔平（ドジャース）を、3打数無安打1三振に抑えた。

山本についても、昨季ワールドシリーズMVPを獲得したことなどにも触れ、「両先発が崩れる姿は想像しにくい」と予想。そのうえで、番組ホストのロベルト・フローレス氏が「ベネズエラ打線はヤマモトとの対戦経験がほとんどない。（ロナルド）アクーニャJr.も対戦したことがないし、コントレラス兄弟やサルバドール・ペレスもそう」と指摘すると、ピービー氏は「誰かが試合を変える可能性がある。ヤマモトも完璧な球ばかりを投げるわけではない」と一発のあるベネズエラの強力打線に注目していた。



（THE ANSWER編集部）