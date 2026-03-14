9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、広島のドラフト1位・平川蓮について言及した。

笘篠氏は「実戦でもしっかり結果を残していますし、大型スイッチヒッターなんですけど、本人が言うには右の方が長打はと言うんですが、僕が見る限りは左で当たった時の飛距離は右より左の方が飛ぶと思います。ポイントが若干近い分、右は右中間方向にすごく飛びます」と分析

「性格的には全く緊張しないタイプだと思います。話してみて、いい意味の鈍感なんですよ。あんまり考えすぎないという。プロの世界では重要なことなので、どんな場面でも緊張せず、失敗しても次々と切り替えられる性格を持ち合わせる選手なので、スケールの大きな選手で楽しみ。開幕スタメンあると思います」と話した。

一方、坂口氏は「打席で立ってる姿が、非常に落ち着いていますよね。ルーキーなんですけど、オープン戦とはいえしっかり、あれだけどっしりして自分のスイングを思いっきって。詰まろうが、何しようが、振れるところが彼の強み。スイッチヒッターはチャンスも多いですし、右左で変えられることも少ないと思うので、どんどんこの調子でアピールしてほしいですね」とエールを送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』