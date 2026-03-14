「スウェット」の着方マンネリ → これ真似して！【GU】おしゃれ店員さんの「お手本コーデ」
楽に着やすいスウェットトップス。でも気づけばいつも似たようなコーデになりがち。それなら着こなしのアップデートを図ってみては？ 今回は【GU（ジーユー）】のスウェットトップスを使った、おしゃれスタッフさんの「お手本コーデ」をご紹介します。マンネリ脱却のヒントを探してみて。
シャツを効かせた爽やかレイヤードスタイル
【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」\2,990（税込）
ナチュラルカラーのスウェットトップスに、ブルーシャツを重ねた爽やかなレイヤードコーデ。裾や袖口からシャツをのぞかせることで、着こなしに奥行きが生まれます。ボトムスも同色を合わせてクリーンに仕上げれば、大人カジュアルコーデを格上げできそう。
モノトーンの組み合わせで大人の余裕を演出
グレーの「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」に、ブラックのフレアスカートを合わせた着こなし。サイドスリット入りなので、ボリュームのあるスカートとも好バランスです。小物もブラックで統一すれば、洗練された印象のモノトーンコーデに。アクセサリーでさりげなくツヤを足すと、カジュアルに寄りすぎない大人スタイルに仕上がります。
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Writer：licca.M