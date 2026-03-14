「スウェット」の着方マンネリ → これ真似して！【GU】おしゃれ店員さんの「お手本コーデ」

楽に着やすいスウェットトップス。でも気づけばいつも似たようなコーデになりがち。それなら着こなしのアップデートを図ってみては？ 今回は【GU（ジーユー）】のスウェットトップスを使った、おしゃれスタッフさんの「お手本コーデ」をご紹介します。マンネリ脱却のヒントを探してみて。

シャツを効かせた爽やかレイヤードスタイル

【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」\2,990（税込）

ナチュラルカラーのスウェットトップスに、ブルーシャツを重ねた爽やかなレイヤードコーデ。裾や袖口からシャツをのぞかせることで、着こなしに奥行きが生まれます。ボトムスも同色を合わせてクリーンに仕上げれば、大人カジュアルコーデを格上げできそう。

モノトーンの組み合わせで大人の余裕を演出

グレーの「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」に、ブラックのフレアスカートを合わせた着こなし。サイドスリット入りなので、ボリュームのあるスカートとも好バランスです。小物もブラックで統一すれば、洗練された印象のモノトーンコーデに。アクセサリーでさりげなくツヤを足すと、カジュアルに寄りすぎない大人スタイルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M