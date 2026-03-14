吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、同期のウーロンパンダが出演し、トークを繰り広げた。

ウーロンパンダ

ウーロンパンダは、慎太郎とシノの2人が2022年に結成したコンビ。NSC大阪45期で、はるかぜに告ぐの2人と同期。



2003年生まれの慎太郎は、3歳で補助輪なしの自転車に乗ったという。3歳から水泳をはじめ、高校では水泳部の部長になったものの、部員は3人。ちなみに、学生時代にはハイスクール漫才に出場した経験を持つ。





一方のシノは、1998年生まれで実家はお寺。幼稚園のときに、クラスの女の子全員に告白されたのだとか。大学の落語研究会で、吉本芸人のウイスキーカノンに出会い、「おもんない、イタい」と言われたことで人生観が変わったという。

番組冒頭から、「もう『グッドフレンズ（番組のコーナー名）』やもんな」と、仲の良さを見せるウーロンパンダ。シノは、「『あいつら（はるかぜに告ぐの2人）友だちやねん』って、地元の友だちとかに自慢するもん」と、なぜか自慢げに語った。

リスナーから「5歳差のジェネレーションギャップはあるか」という質問が寄せられた2人は、「やっぱりあるな」と回答。

年下の慎太郎いわく、「ドラゴンボールや北斗の拳の話をされてもわからない、妖怪ウォッチならわかる」とのこと。ただし、「（自分が）無知というのもあんねんけどな」ともコメントしていた。

音楽の話題も合わないそうで、慎太郎は「卒業式でRADWIMPSを歌った」という。先輩側は「（RADWIMPSは）もうベテランバンドの感覚やけどな」「自分たちのころでも人気があった」と話すが、とんずは「それを知らんのよな」と世代間の違いを痛感していた。

トークは、慎太郎の家族に関する話題へと展開した。慎太郎は4人きょうだいの3番目で、長女と弟はモデル、次女は登録者約30万人のYouTuber。過去には、GoogleのCMにも出演していたという。

最初にこういった活動をはじめたのはYouTuberの姉だそうで、「姉の撮影でカメラを持っていた」と当時を振り返った。

姉につられる形でほかのきょうだいもモデルとして活躍するなか、慎太郎は芸人に。「芸人を選んだのは、（家族に）『めっちゃブスや』と言われていたから」という衝撃の理由が語られると、スタジオは笑いに包まれた。

一方、「幼稚園のときにクラスの女の子全員に告白された」というモテ人生を送ってきたシノからは、ドラマさながらの恋愛エピソードが飛び出した。



バイト先の女性といい感じになるも、相手には彼氏が。相手の女性宅にいる最中に彼氏が帰宅し、クローゼットに隠れる事態へと発展。「彼氏側が別の場所を見ている隙に、全力で逃げた」と振り返るその緊迫ぶりに、スタジオは大盛り上がりだった。



※ラジオ関西『Clip火曜日』より