モデルの宮本李菜(24)が14日までに自身のインスタグラムを更新。大人っぽい春コーデを披露した。



【写真】サクッと買ったアイテムでここまでオシャレに…さすがモデル!のファッションスタイル

「カフェでゆっくりした日 トップスがお気に入りで、着てるだけで気分が上がるので沢山着てる」とつづり、白い長袖に黒のショートパンツとタイツ、黒のブーツを合わせたモノトーンのファッションで店頭のベンチに腰掛ける写真を投稿。「あと、この日履いてるタイツが急遽セブンイレブンで購入したものなのですが…透け感もちょうど良くて、着圧もあって、とても良かったのでオススメです」と、ショーパンからスラリと伸びた脚に着けているアイテムを説明した。



長い脚を組んで座る絵になるスタイルに、ファンからは「タイツが色っぽ過ぎます」「急遽購入したのに当たり(良品)に巡り合う引きの良さ」「美脚さんですね」「おみ足が長い」「シックなホワイトとブラックのモノトーンめっちゃかわいい」「惚れ惚れするほどスタイル抜群」「何でも着こなす姿は流石やね」といった声が集まっている。



和歌山県出身の宮本は龍谷大在籍時、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023」でグランプリを獲得。第73代今宮戎神社福娘代表も務めた。ファッション雑誌でのモデル活動や読売テレビ「かんさい情報ネットten.」レポーターなどを務めている。



（よろず～ニュース編集部）