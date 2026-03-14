猫はみっともないほど速く逃げる? 逃げ足の速さを笑う英語イディオム

英語で「速い」を表す比喩は、枚挙にいとまがない。

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「like a bat out of hell（地獄から飛び出したコウモリのように）」、「like greased lightning（油を塗った稲妻のように）」、「at breakneck speed（首が折れるほどの速さで）」。

それぞれ微妙に異なるニュアンスを持つイディオムだ。

なかでも、今回紹介したい「like a scalded cat」というイディオムは、少し毛色の違う「速さ」を表している。直訳すれば「（熱湯で）火傷した猫のように」だが、この表現が具体的にどんな状況を表し、なぜ猫が比喩として用いられているのかを掘り下げてみたい。

■単に「速い」のではなく、みっともなく急いでいるさま

「like a scalded cat」は、「猛烈に速い」という意味のイディオムだ。だがそこには、単なるスピードとは異なるニュアンスがある。

熱湯を浴びた猫を想像してほしい。パニックに陥り、前後の見境なく一目散に逃げ去るだろう。その動きは確かに速いだろうが、決してかっこいいものではない。

つまりこの表現は、品位（dignity）を失った、みっともないほどの速さをユーモラスに描写するイディオムなのだ。

たとえば、「She ran out of the room like a scalded cat.」と言えば、ただ「素早く部屋を出た」のではなく、「慌てふためいて、みっともないほど飛び出した」という情景が目に浮かぶ。

どこか滑稽さを伴う点が、「like greased lightning」のようなポジティブな比喩とは決定的に異なる。

■語源は不明

コリンズ英語辞典によると、このイディオムはイギリス英語に特徴的な表現のようだ。

ただなぜ、「熱湯で火傷した猫」が「みっともない速さ」の比喩になったのかについては不明だ。また同じ辞書に記載されている用例は、すべて21世紀のもので、さほど古いイディオムではないと推測される。

実際、語源がはっきりしない英語のイディオムは枚挙にいとまがない。誰かが思わず口にした比喩が、長い時間をかけて人から人へと受け継がれ、いつしか辞書に載るほどの慣用表現になる。「like a scalded cat」も、そのような経緯で生まれた表現なのだろう。

一点、言えることは、英語には「猫を極限状態に置くことで、人間の心理や動作を描写する」という発想が古くから存在する点だ。

本コラムでも取り上げた「like a cat on a hot tin roof（熱いトタン屋根の猫のように、不安でそわそわしている）」や、「as nervous as a cat in a room full of rocking chairs（ロッキングチェアだらけの部屋の猫のように、ひどく神経質な）」も、その典型と言えるだろう。

俊敏で自尊心が高い動物というイメージが英語圏に根付いているからこそ、その猫が追い詰められ、品位を失う場面が、これほど豊かな比喩を生み出してきたのかもしれない。