◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

皐月賞トライアルのスプリングＳの前日最終オッズが３月１４日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は、無傷の２連勝中で底を見せていない（１２）クレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）の１・８倍。単勝２番人気は、前走のホープフルＳで３着に好走するなど実績上位の（２）アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）の５・８倍となっている。

単勝３番人気は、前走のセントポーリア賞を制してオープン入りした（４）ラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）の１０・５倍となっており、単勝１０倍以下は２頭で、それらが人気を分け合っている。

馬連の１番人気は、（２）アスクエジンバラ―（１２）クレパスキュラーで４・８倍。３連単の１番人気は、（１２）クレパスキュラー―（２）アスクエジンバラ―（１６）サウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）の３２・９倍で、単勝１００倍以下は１９通りとなっている。