北陸・北日本は雲が多く 北海道は午前中、雪や雨の降る所がありそう

あすの天気です。北陸や北日本は雲が多く、北海道は午前中、雪や雨の降る所がありそうです。関東から西は高気圧に覆われて、晴れ間が広がるでしょう。ただ、関東は夕方ごろから雲が多くなり、夜は一部でにわか雨があるかもしれません。全国的に、風はきょうより弱まる見込みです。

【写真を見る】あす（15日）北陸・北日本は雲多く北海道は午前中雪・雨の降る所がある見込み 関東から西は高気圧に覆われて晴れ間が広がる予想

朝の気温は北日本でけさより少し高くなる所が多い見込み

あすの気温です。朝の気温は北日本で、けさより少し高くなる所が多いでしょう。西日本や東日本は、霜注意報が出ている地域がありますので、農作物の管理にご注意ください。日中の気温は各地、きょうと同じくらいになりそうです。関東から九州は15℃以上の所が多く、昼間は日差しのあたたかさも感じられるため、春物コートで過ごせそうです。





週間予報 火曜日にかけて晴れる所がほとんどと予想

【あすの各地の予想最高気温】札幌 ：6℃ 釧路：6℃青森 ：8℃ 盛岡：11℃仙台 ：13℃ 新潟：10℃長野 ：8℃ 金沢：10℃名古屋：17℃ 東京：15℃大阪 ：15℃ 岡山：15℃広島 ：15℃ 松江：12℃高知 ：17℃ 福岡：16℃鹿児島：20℃ 那覇：22℃

週間予報です。火曜日にかけて、晴れる所がほとんどでしょう。水曜日から木曜日にかけては、西から天気が下り坂で雨が降りそうです。来週はあたたかさが続くため、あちらこちらから桜の開花の便りが届きそうです。