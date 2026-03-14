城島茂ら、ワールドワイドな巨大鍋づくりに奮闘 森本慎太郎がワナに「丈あいつ、許さない！」
城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、あす15日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演する。特別企画「世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋」を行う。
【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様
日本に集まる世界各国の人々から自分の国自慢の食材を聞き出し、ひとつにしたらどんな鍋ができるのか。使う食材は、街の外国人から直接聞いた食材のみで1ヶ国1食材というルールで行う。
まずは外国人観光客が多数訪れる東京スカイツリーで聞き込み調査する。すると、オーストラリアから来日した夫婦やカナダから観光に来た陽気な男性に遭遇。英語が苦手な城島たちは、身振り手振りでインタビュー。オーストラリアの伝統的なカンガルー肉や、カナダの冬の定番食材など、欲しかったタンパク源の情報をゲットする。さらに、マレーシアの家族連れからは、鍋の味を大きく左右する謎の食材情報が寄せられる。その後も、異国情緒あふれる新大久保のイスラム横丁や、多くの外国人が集まる日本語学校で情報収集。バングラデシュの「食べたら気持ちが良くなっちゃう」食材や、エクアドルの定番朝ごはん、インドネシアで人気のおせんべいなど、見たことも聞いたこともない食材情報が続々届く。
24の国と地域の食材を街の商店で買い集め、調理開始へ。直径60センチの巨大鍋にナイジェリア、スリランカ、マレーシア、ブラジルなど世界の調味料をたっぷり仕込んでスープを作り、そこにメインとなる肉や魚を投入。オーストラリア、ウズベキスタン、韓国、タイの食材を合わせてロールキャベツ風にし、ベトナム×デンマークで海老しんじょうを作る。さらに、アヒル肉、ヤギ肉、バナナ、アボカドなど、集めた食材をどんどん鍋にぶち込み、「むちゃくちゃだよ！」「いろんなニオイする！」と大騒ぎ。何でも口に含みたがる野生児・森本が藤原のワナにかかり、「丈あいつ、許さない！」と大もん絶。そして、世界にたったひとつのワールドワイド鍋が完成する。調理に奮闘した横山も「一生モノの味やわ！」と舌づつみを打つ。
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日本に集まる世界各国の人々から自分の国自慢の食材を聞き出し、ひとつにしたらどんな鍋ができるのか。使う食材は、街の外国人から直接聞いた食材のみで1ヶ国1食材というルールで行う。
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