女優の飯豊まりえ（28）が14日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にゲスト出演。共演者が入るLINEグループで発覚したことを明かした。

パーソナリティーを務める女優広瀬すず（27）と飯豊はドラマ「幽かな彼女」で共演し、その後も雑誌「Seventeen」、ドラマ「学校のカイダン」でも一緒に仕事をするなどした。

広瀬は「『幽かな彼女』は香取慎吾さん主演で、今思えば生徒役の人たちさ、みんな若かったよね。今はさ、高校生が舞台が多いじゃん。あれさ中学生だったよね？」と話すと、飯豊は「中学生設定だ」と思い出した。

飯豊は「ねえあれ覚えてる？みんなでグループLINE作ってたじゃん。1クラスぐらいいたんですよ。当時30人ぐらいいないかなぐらいで、すごいみんな仲良くて学校みたいな感じだった。なんか撮影終わってもそのLINE動いたりしててさ。数年たって“みんな元気かな”って思って開いたら、私しかいなかったの。そのグループLINE」と明かした。広瀬は爆笑し「入ってたんだ…」と反応した。

飯豊は「私だけなの。30何人いて、私だけ。びっくりした」と振り返った。「私LINE1回も変えたことないから友だちもすごいいたからその時期から変わってないっていうか」と語った。

広瀬は「たしかに辞めたりとか、リセットする人とかも。若いからね」と同世代のLINE事情を語った。