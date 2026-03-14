今年1月、東京や香港で多額の現金が相次いで狙われた事件で、きょう大きな動きがありました。上野の強盗事件で、指示役とみられる暴力団幹部など男7人が逮捕されました。

記者

「あちらの路上で、現金およそ4億円が盗まれたということです」



東京・上野…羽田空港と、わずか2時間半ほどの間に億単位の現金が相次いで狙われた事件。羽田の被害者は、その後渡った香港でも襲われ、現金5100万円を奪われました。

記者

「窓ガラスもピンクがかっていて、ピンクの粉のようなものがついています」

さらに、羽田で使われたとみられる犯行車両は、遠く離れた河川敷で見つかっていました。

事件から40日あまり…上野の事件で進展がありました。

記者

「逮捕された男が今、上野署へと入ります。下を向くことなく、まっすぐと前を見ています」

警視庁はきょう、現場の指示役とみられる▼指定暴力団・六代目山口組系傘下組織の幹部・狩野仁琉容疑者（21）と▼住居・職業不詳の小池恒児容疑者（47）、そして実行役や車の調達役などあわせて7人を逮捕しました。

狩野容疑者らは1月29日の夜、現金およそ4億2300万円が入ったスーツケース3個を奪い、43歳の男性に催涙スプレーをかけた疑いが持たれています。

警視庁はきょう、都内や埼玉県などにある7人の関係先十数か所を家宅捜索。自宅や車の中などから現金あわせて2750万円などを押収しましたが、残る4億円近くの行方は分かっていません。

一方で、事件前後の足取りが明らかになってきています。

記者

「実行役の容疑者らは事件の1時間半前、板橋区・ときわ台駅から歩いてすぐのこちらの公園で集合し、車に乗って犯行に向かったとみられています」

事件現場までは、およそ10キロ。実行役の3人はスーツケースを奪ったあと、小池容疑者の運転する青い軽乗用車に乗り込み逃走したということです。

これは、逃走の様子を捉えたとみられる映像です。

小池容疑者らはその後、車を乗り捨て、狩野容疑者の運転する別の白いワゴン車に乗り換えて逃走。このワゴン車は千葉県市川市で高速道路を降り、茨城…栃木を移動、翌日には川口市内で確認されていました。ワゴン車はいまも見つかっていませんが、警視庁は防犯カメラの捜査などから狩野容疑者らの特定に至ったとしています。

警視庁は、狩野容疑者らが現金運搬に関わる情報をどう入手したかを調べるとともに、羽田空港の強盗未遂事件についても関連を調べています。