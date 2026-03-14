【TGC】乃木坂46遠藤さくら、春の装いでかれんな笑顔 ランウェイで投げキッスも
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身のショット】ふわふわガーリーコーデで登場した遠藤さくら
遠藤は、チェック柄のジャケットに、ボリューム感のあるイエローのチュールスカートを合わせた春らしいスタイルで登場。首元にはドット柄のタイをのぞかせ、ネイビーのベレー帽を合わせた装いを見事に着こなした。ランウェイで魅せたかれんなポージングと投げキッスに、会場からは歓声が上がった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身のショット】ふわふわガーリーコーデで登場した遠藤さくら
遠藤は、チェック柄のジャケットに、ボリューム感のあるイエローのチュールスカートを合わせた春らしいスタイルで登場。首元にはドット柄のタイをのぞかせ、ネイビーのベレー帽を合わせた装いを見事に着こなした。ランウェイで魅せたかれんなポージングと投げキッスに、会場からは歓声が上がった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。