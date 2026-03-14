お笑いコンビ、フットボールアワーの後藤輝基（51）が、13日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。“山椒”愛を語った。

今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、くりぃむしちゅー有田哲平（55）、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。

自身の今年一番のグルメについて、後藤は「店に行ったり、番組で行ってここおいしかったとかはあるんですけど」と言い、「僕どうもね、山椒が好きで」と話した。

「どこのお店とかじゃなくて、いつも買っている山椒があるんですけど、何にでも山椒をかけてまうんですよ」。ミルでひきながらかけるものが好みという。「それと塩をかけたらなんでもうまい」と断言。有田と大谷が「え〜？」と不思議そうに反応すると、後藤は「マジに」。そして「多分、相方の岩尾（望）にかけてもうまい。あれかけてたら残さず食べられる」と言い、爆笑を誘った。

あらためて「山椒ばっかり食べてちゃってる」と強調した後、「もう分かってるんです、自分の体は。5時間から6時間後におなか痛くなるんです」。有田と大谷は再び爆笑した。