タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ゴルフのベストスコアが76だと明かした。

リスナーからスコア90を切るコツについて聞かれた蛍原は「やり始めて20年ぐらいたつのよ。20年前、始めた時からドはまりした。その5、6年はほぼ毎日ゴルフやってるような生活やった」と切り出した。

「だいたい仕事は昼ぐらいやんか。だから早朝ゴルフっていうのがあって。朝5時スタート、明るくなったらスタートできるようなところがあんのよ。ほんでスループレーっていうてそのまま18ホール一気に回るから、9時半ぐらいには終わるのよ。ほんだら仕事にはだいたい間に合わへん？」と説明した。

パーソナリティーを務めるサンドウィッチマンの伊達みきお（51）から「しんどくないですか？ のちの仕事」と聞かれ、蛍原は「20年前やから若いっていうのがあり。面白いっていうのんで。早朝ゴルフ行って、仕事して。もうそのままナイター行ってる時もあったからな」と告白。その瞬間、伊達は「えーーー！」と悲鳴を上げた。

蛍原は「いや、俺ヤバいのよ。僕ね、自分で言うのもなんやけど、好きになるととことんいってしまう」と語った。100切ったのは「3、4カ月」と明かし、通常は「90切るのは必死」とした。