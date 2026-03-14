中東情勢の悪化により、今夏の北中米W杯への参加が危ぶまれているイラン代表。米ドナルド・トランプ大統領は先日「彼ら自身の命と安全のために、そこにいる（参加する）のは適切ではないと思う」と発言。これは参加辞退を迫る暗黙の脅迫ともとれるが、イランサッカー連盟はInstagramに「イラン代表をワールドカップから除外することはできない」と述べ、アメリカこそ開催国から外されるべきだと主張した。





混乱が続くなか、FIFAは国際情勢に板挟みされるような状況となっているが、FIFAがイランを大会から除名するようなことはあるだろうか。FIFAの理念に照らし合わせると、それはないということになる。同連盟は政治的、宗教的な中立性を厳格に規定しており、現状での公式見解はイランの参加を望むというものだ。事務総長マティアス・グラフストロム氏も「我々の目標は、すべての国が参加する安全なワールドカップを開催するというものだ」と発言している。しかし英『Guardian』は、イランのワールドカップ出場についてはまだ決定されておらず、4月30日にバンクーバーで行われる年次総会までに結論を出す予定だと報じた。イラン側から参加を辞退するとなった場合、どうなるだろうか。FIFAの規約では大会からの撤退は基本的に認められておらず、辞退すれば懲戒処分を受けることになるようだ。同紙によると、大会前に棄権した場合、棄権日に応じて27万5000ユーロ〜55万5000ユーロの罰則金が科せられる。また、棄権によりFIFAの懲戒委員会から大会出場禁止を含むスポーツ上の制裁が科される可能性がある。ちなみに、1950年にフランスとインドが渡航費を理由に参加を辞退したことがあるが、それ以来出場権獲得以降に参加を辞退した例はないという。もしイランが参加しない場合、代わりに恩恵を受けるのはイラクもしくはUAEとなる可能性が高いとみられる。イラクは大陸間プレイオフ進出を決めているが、ボリビアまたはスリナムに敗れた場合でも出場権を獲得する可能性があり、勝ち抜いた場合はUAEにその権利が渡るという。