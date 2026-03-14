阪神22歳は「開幕レフト決まり」か…OP戦2号、3安打3打点と大暴れ「成長曲線が順調すぎる」

プロ5年目の中川が正位置獲りへ着々とアピールを続けている（C）産経新聞社

阪神は3月14日に行われた広島とのオープン戦（マツダ）に7−1と勝利で3連勝。

若虎の躍動した姿も光った。

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初回に近本光司が右翼先頭打者弾を放ち、先制。

迎えた3回1死一塁、「3番・左翼」で先発した中川勇斗が広島・高太一の131キロフォークを左翼スタンドへ運び、OP戦2号2ランをマークしリードを広げるとその後もヒットを重ね、7回にも適時打をマークなど、この日は3安打3打点の猛打賞と大暴れとなった。

中川は10日の西武戦で本拠地甲子園でアーチをかけたばかり。開幕まで2週間を切った現在、状態の良さが目立つとあって、ファンの間からは中川に関して「開幕レフト決まりだろう、これは」「レフトのポジションをつかんだ」「今の調子を続けて欲しい」「成長曲線が順調すぎる」と期待が高まっている。

現在チームではWBCで佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎と主力メンバーを欠く中、この日は高寺望夢もタイムリーとチーム底上げにつながる若手のアピールが続く。