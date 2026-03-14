鹿島が盤石の5連勝！　レオ・セアラが川崎Fをこじ開けて今季4点目

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　明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節が14日に行われ、鹿島アントラーズと川崎フロンターレが対戦した。

　4連勝中の首位・鹿島が、鬼木達監督の古巣・川崎Fを『メルカリスタジアム』に迎えての一戦。ホームの鹿島は複数の決定機を迎えるが、相手GKスベンド・ブローダーセンの好セーブに阻まれ続け、前半は無得点に終わる。

　鹿島は後半も何度か決定機を作るが、川崎Fの粘り強い守りに攻めあぐねる。それでも79分、ブローダーセンの牙城を崩して先制に成功する。敵陣中央から柴崎岳が浮き球を送り、ペナルティエリア左の鈴木優磨がヘディングで丁寧にゴール前へ折り返す。これに合わせてレオ・セアラが左足ボレーシュートを叩き込み、2試合ぶりとなる4ゴール目を記録した。

　その後は鹿島が勝者の試合運びで逃げ切り、5連勝で首位固めに成功した。次節は18日に行われ、鹿島は『MUFGスタジアム』でFC町田ゼルビアと、川崎Fは敵地で東京ヴェルディと対戦する。

【スコア】
鹿島アントラーズ　1−0　川崎フロンターレ

【得点者】
1−0　79分　レオ・セアラ（鹿島）


【ゴール動画】鹿島vs川崎F