鹿島が盤石の5連勝！　レオ・セアラが川崎Fをこじ開けて今季4点目

鹿島2トップの連携によるゴール！🔥



鈴木優磨のヘディングでの折り返しを

レオ セアラが左足でゴールへ流し込み

鹿島が試合終盤に先制点を獲得！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚鹿島×川崎F

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