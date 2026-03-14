◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第6節 C大阪2−1京都（2026年3月14日 サンガスタジアムbyKYOCERA）

セレッソ大阪が終了間際アディショナルタイム6分のMF田中駿汰（28）のヘディング弾で勝ち越して勝ち点3を手にした。後半3分に先制を許すが、26分に1分前に交代出場したばかりのFW阪田澪哉（21）がDFディオン・クールズ（26）のシュートがこぼれたところに詰めて同点弾。J1レベルのリーグ戦で初ゴールとなった。阪田は決勝弾を誘発したCKを奪って勝利に貢献した。

アーサー・パパス監督（46）は「後半すぐに失点したが、選手のメンタリティーは落ちず、試合を落ち着かせてエネルギーを持って攻めていた。勝利に値するパフォーマンスだった」と選手をたたえた。「交代で入った選手がインパクトを与えてくれた。澪哉（阪田）はJ1レベルでゴールを決めたことで殻を破るきっかけにしてほしい」とさらなる成長を期待していた。

プロ4シーズン目の阪田は「本当にたくさんのチャンスを外してきたんで、めちゃめちゃ嬉しかった」と喜びをかみしめる。京都・東山高出身のFWとして「京都サンガは自分の中で最初から見ていたチーム。他のチームとはちょっと違う思いもある。高校の時はこのサンガスタジアムでゴールすることが多かったので、サンガ戦で決められたことは本当に嬉しい」と笑顔が弾んだ。

決勝ゴールの田中駿は「（左CKだったので）タイトについてきた選手をどう外していこうか考えていた。比較的背の低い選手がついてきたので、ちょっとナメられてるなと」と直前の場面を振り返ると「ボールが素晴らしかった。（中島）元彦に感謝です」とCKを蹴ったMF中島元彦（26）に最敬礼。欲しかった勝ち点3を加えて暫定5位に浮上したことに胸を張った。