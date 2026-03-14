駅から徒歩約2分！ 高架下にあるおしゃれなパンビストロ

JR高円寺駅南口からすぐの高架下に「高円寺マシタ」が広がっています。

2023年にオープンした「高円寺マシタ」は、12店の飲食店が立ち並んだ施設。高円寺の「これまで」と「これから」を紡いでいく場所として、年々発展を遂げています。

そのうち、目印の看板をすぐ左に曲がった先にあるのが、「パンとビストロ 高円寺FLAT」です。

「パンとビストロ 高円寺FLAT」は、ベーカリーとビストロを併設した複合的なレストラン。高田馬場にある「馬場FLAT」の姉妹店で、素材にこだわった30〜40種類の多彩なパンを楽しむことができます。

テーブル席

カウンター席

店内は、木の温もりあふれる空間が広がっています。

大人数で座れるテーブル席から、おひとり様向けのカウンター席、これからの時期にぴったりなテラス席まで、どの席に座っても、パンのいい匂いに包まれながらゆったりくつろげること間違いなしです。



＋495円で30〜40種類のパンが食べ放題！？ ボリューム抜群のおしゃれランチ

「パンとビストロ 高円寺FLAT」は、9〜11時のモーニングは好きなパンを2種、17〜23時のディナータイムでは＋495円で10種類のパンの食べ放題を追加できるなど、朝から夜までパンを楽しめるのが魅力のひとつ。

なかでも、11〜17時までのランチタイムは、90分制という時間制限のもと、おしゃれなメインプレートとともに、＋495円で30〜40種類のパンを食べ放題できる「おかわり自由のパン盛り合わせ」という、パン好きにはたまらないサービスが開催されているんです。

おやつタイムの15時でも、店内はほぼ満席状態だったので気になる方は早めの到着を心がけましょう（予約は不可）。

「おかわり自由のパン盛り合わせ」495円を頼むと、店員さんがパン籠を持って順番に回ってきてくれます。

注文した直後の1回目を除き、パン籠いっぱいにセレクトされたパンの中から自分で選ぶシステムなので、自分の好きなパンを好きなだけ味わい尽くせるのがうれしい！

パンのおかわりは、こちらの2種のフラッグを使い分けるだけ。店員さんに声をかけるのがちょっと苦手……という人も安心なシステムです。

写真右「名物！デリカ盛りプレート」1780円

今回は、数あるメインプレートの中から、「名物！デリカ盛りプレート」をチョイスしてみました。

さっぱりとしたラぺ、しっとり食感の生ハムや鶏ハム、トマトの酸味と野菜のとろけ方が絶妙なラタトゥイユ……など、ワインのおつまみにぴったりなオトナな味わいのプレートです。

ボリュームたっぷりなので、お腹いっぱい食べたい人も満足すること間違いなしですよ。



「パンとビストロ 高円寺FLAT」では、先述の食べ放題だけでなく、併設ベーカリーにてパンをテイクアウトできるのも良いところ。

ベーカリーの店頭では、お惣菜系からスイーツ系、デニッシュ系、ライ麦系、ドーナツ系……などなど多彩なパンが顔をのぞかせていて、どれもおいしそうに目に映ります。

パン好きさんであればあるほど、どのパンにしようかじっくり悩んでしまいそう……！

そんなパン好きさんのため、店員さんにイチオシを聞いたところ、こちらの5種のパンをご用意してくれました！

今回は、編集部が実食した感想とともに、パンの特徴をお届けします♪

「明太フランス」イートイン453円、テイクアウト420円

はじめにご紹介するのは、姉妹店「馬場FLAT」でも人気の「明太フランス」。

生地自体は、外はハード、中はむっちり多層的、といった本格的なフランスパンですが、パンの合間からたっぷりあふれる明太ソースが何より魅惑的。クリーミーな舌触りの中に時折感じる濃厚な辛みがたまらない…！ これまでにないおいしさの明太フランスでした。

「海老とラタトゥイユのタルティーヌ」イートイン453円、テイクアウト420円

次にいただく「海老とラタトゥイユのタルティーヌ」は、色とりどりの夏野菜とエビが食欲をそそる一品。

トマト仕立てでとろとろに煮込まれながらも、野菜とエビが大ぶりに切られているので味も食べ応えも抜群です◎

「ミルクフランス」イートイン334円、テイクアウト310円

一旦、スイーツ系のパンもいただきましょう。「ミルクフランス」は、テレビ番組『嵐にしやがれ』でも放映された人気のパンです。

特製のミルククリームは、思ったよりもさらっとした舌触り。一口入れると、つんっとしたミルキーな甘みを感じますが、くどすぎない絶妙な味わい。

「クロックムッシュ」イートイン486円、テイクアウト450円

「クロックムッシュ」は、自家製ホワイトソースを用いたサンドイッチ。一般的なクロックムッシュに比べ、パン自体がさくほろ食感となっています。グラタンを食べているかのようなこってり感とチーズの濃厚なおいしさで満足感が高い一品です♪

「シュプリームクロワッサン」イートイン430円、テイクアウト464円

最後にいただいた「シュプリームクロワッサン」は、本場NYさながらのおしゃれなビジュアルのクロワッサン。こちらは、「チョコ」と「いちご」2種の味が用意されていますが、今回は「チョコ」をいただきました。



まず、ベーカリーならではのサクサク、パリパリ食感のデニッシュ生地がうれしい！ また、コーティングされたビター風味のチョコレートとは異なり、中のチョコレートは濃厚な口どけでデザート感を増しています。ビジュアルとも相まって、頑張った日のご褒美にいただきたいスイーツ系のパンでした。

多彩なパンを食べ放題で楽しめる「パンとビストロ 高円寺FLAT」。 高円寺に来たら、ぜひ足を運んでみてはいかが♪



■パンとビストロ 高円寺FLAT（ぱんとびすとろ こうえんじ ふらっと）

住所：東京都杉並区高円寺南3-70-1

TEL：03-5364-9330

営業時間：9〜23時（土・日曜、祝日は8時30分〜23時）

定休日： 毎月第2月曜

アクセス：JR高円寺駅から徒歩約2分



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Text：望月七愛

Photo：村岡栄治



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