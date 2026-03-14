【7位〜12位】3月15日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。



恋愛運

思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。



金運

特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。



ラッキーアイテム：ステッカー



ラッキーカラー：レッド 金運特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。ラッキーアイテム：ステッカーラッキーカラー：レッド

【8位】双子座 総合運：★★☆☆☆

無理に周囲にあわせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。



恋愛運

あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。やさしく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。



金運

普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。



ラッキーアイテム：スポーツウェア



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。



恋愛運

癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度にやさしくすると絆が深まります。



金運

これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。



ラッキーアイテム：宝石箱



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。



恋愛運

意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。



金運

自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！



ラッキーアイテム：アトマイザー



ラッキーカラー：グレー

【11位】蠍座 総合運：★☆☆☆☆

あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。



恋愛運

「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく1歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。



金運

家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。



ラッキーアイテム：筆ペン



ラッキーカラー：シルバー