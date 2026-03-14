身近な予算で探せるF31型のワゴン

連綿と進化を重ねてきた、BMW 3シリーズのステーションワゴン、ツーリング。中古車でも、現行のG21型はお高いままだが、2012年に登場した先代のF31型なら、ぐっと身近な予算で望ましい例を探せる。

【画像】完成度は同期のA4／Cクラス超え F31型 3シリーズ 現行のツーリングと写真で比較 全102枚

洗練性や実用性で、同時期のアウディA4やメルセデス・ベンツCクラスを凌駕しつつ、運転する喜びも備わった。「操縦性は機敏で、落ち着きがあり、シャシーの性能を引き出している実感が湧きます」。と、AUTOCARは試乗で印象を伝えている。



BMW 3シリーズ・ツーリング（F31型／2012年〜2019年／英国仕様）

3シリーズの選択肢は幅広いが、英国編集部のオシはディーゼルターボの320dだ。186psの最高出力と、高速巡航で20.0km/L近い燃費を得られる。直6の330dなら257psへ上昇し、素晴らしくパワフルで、燃費の低下も1.0km/L程度と大きくない。

ガソリンエンジンでは、燃費重視のドライバーには320iが好適。積極的にBMWらしさを引き出したいドライバーなら、245psの328iが良いだろう。やや燃費は劣るが。

上質内装に優れた実用性、高度な運転体験

BMWは、フェイスリフトのことを「ライフ・サイクル・インパルス」と呼ぶ。略してLCIで、後期型のことを指す事が多い。F31型ではスタイリングが手直しされ、LEDヘッドライトが標準になっている。

また後期の320dには、エフィシエント・ダイナミクス仕様が登場。ハイブリッドに並ぶ、21.2km/Lの高効率が主張された。326psの340iも追加され、M3へ迫るような力強い走りへ興じれつつ、燃費も12.4km/Lと優れていた。



BMW 3シリーズ・ツーリング（F31型／2012年〜2019年／英国仕様）

インテリアは、前期でも後期でも、上品なデザインで素材は上質。プレミアムなワゴンだと実感できるはず。人間工学に優れた運転環境と、大人でもくつろげる後席、495Lの荷室を備える。これで優れた走りも叶えているのだから、迷う必要はあるだろうか。

予算が許すなら、アダプティブダンパーは望ましいオプション。ボタン1つで乗り心地を変えられ、市街地での快適性と、スポーツワゴンらしい身のこなしを両立できる。雪が多い地域へお住まいなら、四輪駆動のxドライブというチョイスもある。

新車時代のAUTOCARの評価は？

サルーンの320dより、ツーリングの330dの方が運転は楽しい。満点の評価を与えたいところだが、英国価格は4万ポンドを遥かに超えるのがネック。そのコストで、素晴らし運転体験を実現しているのだろう。（2012年11月21日）



BMW 3シリーズ・ツーリング（F31型／2012年〜2019年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

パーディープ・シン・ティアラ氏

「F31型の335dに、5年ほど乗っています。ECUをチューニングして、0-100km/h加速は4.2秒。最高速度は276km/hですが、高速道路での燃費は21km/Lを超えますよ」



BMW 3シリーズ・ツーリング（F31型／2012年〜2019年／英国仕様）

「BMWは、ATやデフのフルード交換は不要だと主張していますが、生産元のZF社は10万km毎を推奨しています。フルードが劣化し、距離が伸びるほど反応が悪くなるようです。ディーラーでの作業は、英国では700ポンド（約15万円）程ですね」

購入時に気をつけたいポイント エンジン

M47型4気筒ディーゼルのタイミングチェーンは、伸びたり破断することがある。始動時にジャラジャラとウルサイ場合は、購入を見送りたい。ロッカーカバーからのオイル漏れは珍しくない。ガスケット交換は、約100ポンド（約2万円）で可能だ。

ディーゼル微粒子フィルターは、低負荷が中心の乗り方では特に、定期的なクリーニングが必要。状態が酷いと交換へ至る。接続するフレキシパイプは、亀裂に注意したい。

トランスミッション



BMW 3シリーズ・ツーリング（F31型／2012年〜2019年／英国仕様）

ドライブトレインの警告灯は、水温センサーの不調でも点灯する。MTでは、クラッチの振動や異音に注意したい。デュアルマス・フライホイールの不調が疑われる。四輪駆動では、走行時の振動やフルード漏れに注意。トランスファーの不調が疑われる。

ボディ

給油リッドのソレノイドが故障し、開かなくなることがある。トランク内に、非常用のリリース機構が隠れている。修理はそこまで高額ではない。

インテリアと電気系統

ヘッドライトや集中ドアロック、ワイパーを制御するモジュールの故障は珍しくない。タッチモニターの動作がもたつく場合は、ソフトウェアのアップデートで解決できる。エアコンが正常に動くかも、チェックポイント。

知っておくべきこと

F31型には、リフトバック・ボディのグランツーリスモも存在した。タッチモニターはiドライブ・システムが稼働し、操作しやすくグラフィックが美しい。トリムグレードは、英国ではSE、スポーツ、ラグジュアリー、Mスポーツが設定されている。

英国ではいくら払うべき？ 2500ポンド（約53万円）〜7999ポンド（約167万円）

走行距離が長い、前期型の320dが英国では中心。中には48万km超えの車両も。価格帯の後半になるほど、年式が新しくなり走行距離は短くなる。

8000ポンド（約168万円）〜1万4999ポンド（約314万円）

年式やエンジンの選択肢が増える。6気筒ディーゼルエンジンのMスポーツも含まれる。

1万5000ポンド（約315万円）以上



BMW 330d ツーリング・ラグジュアリー（2015年式／英国仕様）

LCI後のF31型がお望みなら、この価格帯から。特に状態が良い例には、2万3000ポンド（約483万円）以上の予算が必要ではある。

英国で掘り出し物を発見

BMW 330d ツーリング・ラグジュアリー（英国仕様） 登録：2015年 走行距離：14万1600km 価格：9995ポンド（約210万円）

見た目は穏やかだが、エンジンは257psの直6ディーゼルターボ。走行距離は短くないが、整備履歴がしっかり残り、車検も付いている。踏んだら速いワゴンの典型だろう。