hiritu新シリーズ登場♡頭皮＆ボディを整える2wayスクラブ

バランスケアブランド「hiritu（ヒリツ）」から、『ヒリツスカルプ＆ボディスクラブ』の新シリーズが登場。しっとりとした使用感の「モイスト」と、うるつやな仕上がりの「オーロラ」が仲間入りします。頭皮とボディの両方に使える2wayスクラブで、蓄積した汚れや不要な角質をすっきりオフ。香りや仕上がりで選べるラインアップで、毎日のバスタイムをより心地よいケアタイムへ導きます♡

頭皮と肌を整えるスクラブ

『ヒリツスカルプ＆ボディスクラブ』は、頭皮とボディの両方に使える2wayスクラブ。普段落としきれない汚れや皮脂、古い角質をすっきり落としながら、頭皮と肌の環境を整えます。

hiritu独自の5つのアプローチで、ただ汚れを落とすだけでなく、健やかな状態へ導くケアを実現しています。

■保湿成分

ポリクオタ二ウム-51※2 / ナイアシンアミド / パンテノール / アルギニン / ローヤルゼリーエキス

■肌を整える

グリチルリチン酸2K(保湿)※3 / セージ葉エキス(保湿)※3 / アルガンオイル※4(保湿)

■スキンケア発想成分

セイヨウサンザシ果実エキス(保湿) / モモ葉エキス(保湿) / ユキノシタエキス(保湿)

■肌のひきしめ

ビタミンC誘導体※5(保湿) / ハトムギ種子エキス(保湿)

■においケア

ラウロイルグルタミン酸Na / コカミドプロピルベタイン

DUO×SWEET STEADY限定コラボ♡ブラックリペアの特別デザインが登場

選べる3シリーズ

hirituのスクラブは、お悩みや好みに合わせて選べる3シリーズを展開。今回、新たに「モイスト」と「オーロラ」が登場しました。

本品価格：各2,200円(税込) サシェ価格：各220円(税込)

ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ スムース

ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ オーロラ【NEW】

ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ モイスト【NEW】

それぞれ香りや仕上がりが異なり、気分や肌状態に合わせて選べるのが魅力。スクラブ初心者でも試しやすい1DAYトライアルのサシェも用意されています。

使いやすいチューブ設計

使いやすさにもこだわり、水が入りにくいチューブタイプを採用。必要な量だけ取り出せるため、最後まで衛生的に使用できます。

✓水が入りづらいチューブタイプ

✓ワンタッチキャップで簡単開閉

✓使う分だけ取り出せて衛生的

また、まるで香水のように広がる香りも特徴。リラックス感のある香りが、毎日のバスタイムを上質なケア時間へと変えてくれます。

バスタイムを格上げ♡

hirituの新シリーズは、頭皮とボディを同時にケアできる便利な2wayスクラブ。汚れや古い角質をオフしながら、保湿や肌環境ケアまで叶えてくれるのが魅力です。香りや仕上がりで選べるラインアップで、バスタイムがより心地よい時間に。気になる方はぜひチェックしてみてください♡