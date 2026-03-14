【TGC】“『国宝』俳優”黒川想矢、緊張にじむ初々しいTGC初出演 思春期ならではの悩み告白「僕も頑張ります！」
『第49回 日本アカデミー賞』で、作品賞を含む最多10部門で最優秀賞を受賞した映画『国宝』への出演で注目を集めた俳優の黒川想矢が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【写真】凄い眼差し！個性的なジャッケット姿で登場した黒川想矢
ライトブルーのギンガムチェックのトップスに個性的な柄が入った黒のジャケットに、オールバックスタイルで大人っぽさもある姿で登場。黒川は、未来へ踏み出すすべての若者に寄り添い、そして背中を押す「マイナビ」の新WEB CM「夏が終わった。未来がはじまった。」に出演中。CMを彷彿とさせる桜舞う中ランウェイを歩いた。センターステージでは力強い眼差しを見せ、メインステージへ歩きながらほほ笑みも見せた。
トークでは、緊張もにじませていた。自身も「思春期です」と話す黒川は、「友達とかあんまりいなくて、どうやったら仲良くできるかなって」と学生ならではの悩みも告白。最後には、「春なので、いろいろ悩むこともあると思うんですけど、悩むことも楽しんでください。僕も頑張ります！」と一生懸命に伝え、初々しさを見せていた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】凄い眼差し！個性的なジャッケット姿で登場した黒川想矢
ライトブルーのギンガムチェックのトップスに個性的な柄が入った黒のジャケットに、オールバックスタイルで大人っぽさもある姿で登場。黒川は、未来へ踏み出すすべての若者に寄り添い、そして背中を押す「マイナビ」の新WEB CM「夏が終わった。未来がはじまった。」に出演中。CMを彷彿とさせる桜舞う中ランウェイを歩いた。センターステージでは力強い眼差しを見せ、メインステージへ歩きながらほほ笑みも見せた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。