お笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が、13日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。指原莉乃（33）のLINEに衝撃を受けたこと明かした。

今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、くりぃむしちゅー有田哲平（55）、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。

大谷が、＝LOVEのプロデューサーでもある指原に「『バラエティーのすべては後藤さんに教えていただいたんだよ』って聞いて。具体的に何を教えたかな、って気になっていて」と話した。

後藤は「教えてないよ」と照れ笑い。「番組ずっと一緒にやってたからね。最初にあいつがバラエティーをやりだしたころに一緒にやっていたというのはあると思う」。指原とは日本テレビ系バラエティー「今夜くらべてみました」でともにMCを務めるなど共演していた。

「教わったとか言ってた？」と後藤が大谷に聞くと、大谷は「言っていましたよ、すべてって」。有田が「何を言ったの」と後藤を追求した。

後藤は「だんだんあいつ（指原）、ステップアップしていろんな人と仕事をするようになって」と話し始めた。「しょっちゅうLINEで『今度こういう番組で、こういう内容で、こういうのがあるんですけど、私、立ち位置的にどうしたらいいですか？』とか来るんですよ」と明かした。

大谷が「え〜っ」と反応すると、後藤は細かく返信したことを話した。「僕もわかったと。『こういうときはこうで、芸人さんにはこうあんまりせん方が良いと思う…』とか、長文でブワーっと送って。こと細かく」と話した。

それに対する指原の返信。「あいつ、打ち間違いって、言ってたんですけど、俺、ウソやと思ってるんですけど」と前置きし「あいつ…スタンプで『ほっといてください』って」。有田、大谷は大爆笑。後藤は「1時間くらいかけてやったのに。ぐでたまがこうやって（ぐったりした様子で）『ほっといてください』って」とスタンプの絵柄を説明。有田と大谷は笑いが止まらなかった。