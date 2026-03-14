プチプラでかなえる春の好印象メイク！ 元CAが透明感あふれるオススメレシピを伝授＜実物レポ＞
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。もうすぐ新生活が始まるこの時期、新しい環境や出会いのスタートは、好印象で迎えたくないですか？ 今回は、プチプラコスメを中心に使った清潔感と透明感たっぷりのメイクレシピを紹介します。
【写真】ふんわり血色感で柔らかい印象に！ 好印象メイクに使ったコスメ一覧
■春色コスメに気分も上がる！
クマやシミは自然にカバーすると顔全体が明るく見えます。「tfit」の3色入りコンシーラーは、自分の肌悩みに合わせて色を調節できるところが推しポイント。筆者はクマ、シミ、ニキビ跡、小鼻の赤みすべてのカバーに本商品を使っています。
ふんわりと血色感のあるチークも好印象メイクの必需品。「2aN」のチークは粉質がやわらかくて、頬にのせると毛穴レスになるのでお気に入り。メイク崩れしにくく、キレイな仕上がりが長続きする点もうれしい。
また、筆者の溺愛コスメは、プチプラで買えるのに仕上がりがデパコス級にかわいい「キャンメイク 」のハイライター！ しっとりとしたテクスチャーが肌に密着して、繊細なツヤ感を演出することができます。
パキッと発色するリップもかわいいですが、肌なじみのいいニュートラルなピンクは万人ウケ間違いなし。「fwee」のリップはグロスいらずのツヤ仕上がりがかなうアイテム。特に“バニラ70％”は、パーソナルカラー問わず使いやすいので、1つ持っておくと便利です。
先に紹介した4アイテムより少し価格帯が高めですが、「デイジーク」のパレットは、1つで数パターンのメイクが楽しめる優秀アイテム。まぶたに濃い色をのせるとキツイ印象になりがちな人は、マットな質感の淡いピンクベージュをアイホールに広めにのせると、くすみや色むらを飛ばしてくれてパッと明るい印象に仕上がります。
新生活にトライしたい好印象メイクを紹介しました！ 明るく透明感たっぷりに見えるプチプラアイテム、春のコスメ選びの参考にいかがでしょう。（文・写真＝Rila）
【写真】ふんわり血色感で柔らかい印象に！ 好印象メイクに使ったコスメ一覧
■春色コスメに気分も上がる！
クマやシミは自然にカバーすると顔全体が明るく見えます。「tfit」の3色入りコンシーラーは、自分の肌悩みに合わせて色を調節できるところが推しポイント。筆者はクマ、シミ、ニキビ跡、小鼻の赤みすべてのカバーに本商品を使っています。
ふんわりと血色感のあるチークも好印象メイクの必需品。「2aN」のチークは粉質がやわらかくて、頬にのせると毛穴レスになるのでお気に入り。メイク崩れしにくく、キレイな仕上がりが長続きする点もうれしい。
パキッと発色するリップもかわいいですが、肌なじみのいいニュートラルなピンクは万人ウケ間違いなし。「fwee」のリップはグロスいらずのツヤ仕上がりがかなうアイテム。特に“バニラ70％”は、パーソナルカラー問わず使いやすいので、1つ持っておくと便利です。
先に紹介した4アイテムより少し価格帯が高めですが、「デイジーク」のパレットは、1つで数パターンのメイクが楽しめる優秀アイテム。まぶたに濃い色をのせるとキツイ印象になりがちな人は、マットな質感の淡いピンクベージュをアイホールに広めにのせると、くすみや色むらを飛ばしてくれてパッと明るい印象に仕上がります。
新生活にトライしたい好印象メイクを紹介しました！ 明るく透明感たっぷりに見えるプチプラアイテム、春のコスメ選びの参考にいかがでしょう。（文・写真＝Rila）