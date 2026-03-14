◇大学野球オープン戦 杏林大3―5明大（2026年3月14日 明大G）

東京新大学野球連盟の杏林大が14日、明大とのオープン戦に臨み惜敗した。

昨秋は創部40年目にしてリーグ初優勝。明治神宮大会の出場権を懸けた横浜市長杯（関東予選）も制し全国の舞台を踏んだ。就任3年目を迎える溝口智成監督は「優勝したことで学校関係者らに想像以上に喜んでもらえた」と振り返る。当然、今季は秋春連覇を狙う戦いとなる。優勝の原動力となった松本、岩井の2本柱も含めレギュラーの多くが卒業。苦しい戦いとなるが“新2本柱”と期待を寄せる1人が内野大翔投手（2年＝東村山西）だ。

この日は明大相手に先発し6回を6安打3失点（自責2）と試合を作った。140キロ台前半のストレートに変化球を交え安定した投球を見せた。昨年からリーグ戦に登板し、すでに通算4勝をマーク。「今季はエースとして頑張ってもらいたい。まだまだ伸びる素材だと思ってますから。高3夏は東海大菅生相手に好投してますから」と期待を寄せる。遊撃には横浜のセンバツV戦士のルーキー阿部駿大が入るなど若い力も加わった。

創価大、東京国際大ら実力校のいる東京新大学。「そう簡単には（優勝）いかないでしょうが、内野とリーグ3勝している古宇田（烈、2年＝聖光学院）の2人で投手陣を引っ張ってほしい」と明るい表情で話していた。

≪明大はルーキー3選手躍動≫明大は3人のルーキーがベンチ入り。1番DHでスタメン出場を果たしたのは山岡純平（報徳学園）。ノーヒットに終わったが振りの良さが目立った。途中出場の冨田翔太郎（天理）秋山潤琉（ういる＝健大高崎）が安打を放つなど、ハツラツとした動きを見せていた。