１５日に石川県能美市で開催される日本選手権マラソン競歩兼全日本競歩能美大会に出場する有力選手が１４日、報道陣の取材に応じ、能登半島地震の発生以前に長距離種目の大会が長年開催されていた同県輪島市への思いを改めて口にした。

元々は５０キロや３５キロ種目の日本選手権が例年４月に輪島市で開催されていたが、２年前の能登半島地震により市内で多大な被害が出たことを受け、２４年大会は中止に。２５年以降は能美大会と併催する形で再開した。

日本選手権マラソン競歩に出場する２４年パリ五輪混合競歩リレー代表の高橋和生（ＡＤワークスグループ）は「（能登は）まだ復旧のさなかで、ロング系種目の日本選手権を能美市で受け入れて開催していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱい」と思いを述べた。

今回は能美大会のハーフマラソン競歩に出場する２５年世界選手権東京大会３５キロ銅メダリストの勝木隼人（自衛隊）は「ロング種目の『ホーム』が輪島だったので、（大会が）帰ってきてほしいという気持ちと、（能美市への）ありがたい気持ちはすごくある。輪島市民の皆さんもすごく応援してくださっていたので、どうにかして競歩（のイベントなどで）で行けたらいい」と願っている。