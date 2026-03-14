アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から14日で2週間。戦争が収束する気配は見えていません。現地から最新情報を伝えてもらいます。

エルサレムにいます。13日、こちらのホテルで連続して衝撃音が聞こえて、建物が揺れました。ただ、ここでは空襲警報はなっておらず、ここから車で40分ほど離れた場所にミサイルが飛来していて、その着弾音か迎撃した音だとみられます。衝撃のすさまじさが分かります。

イスラエル軍は13日、イラン全土に対し、これまでに7600回以上の攻撃を行ったと発表しました。イスラエルへの脅威をなくすためとして、イランのミサイル計画に関する場所を主な標的としています。

こうしたなか、アメリカのトランプ大統領は13日、イランの原油輸出の拠点、カーグ島を攻撃したと明らかにしました。ただ、攻撃は、軍事的な標的にとどめ、石油を扱うインフラは破壊しないとしています。高騰している原油価格への影響も考えてのことだとみられます。

また、アメリカ国務省は、新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師や、革命防衛隊の司令官などにつながる情報提供者には、最大で1000万ドル、日本円でおよそ16億円を出すと発表しました。指導部を含め現体制を揺さぶる狙いもあるとみられます。

――アメリカは、この戦争の出口戦略についての見通しをどう描いているんでしょうか。

その見通しについての思惑、ここにきてトランプ大統領とネタニヤフ首相の違いが露わになっています。

トランプ大統領

「（Q.戦闘終結でネタニヤフ首相と目的は一致？）少し異なるかもしれない」

出口戦略をめぐって、トランプ大統領自ら違いについてふれるのは初めてのことです。

ネタニヤフ首相はイランの体制転換につながるかもしれない、数十年に一度の絶好の機会と捉えていて、中途半端な停戦には応じない姿勢を明確にしています。そして、この方針を国民の多くが支持しています。

イラン側も徹底抗戦する構えで、事態の収束は見えていません。