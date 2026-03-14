◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 アメリカ5-3カナダ (現地時間13日、ヒューストン)

アメリカ代表は準々決勝でカナダ代表に5-3で勝利。現地時間15日の準決勝はドミニカ共和国と対戦します。

この日勝利したアメリカ代表のキャプテン、アーロン・ジャッジ選手は「チームメイトはみんな興奮しています。3月にプレーオフの雰囲気を味わえるのは、間違いなく良い刺激になります。マイアミへ飛んで、試合を始めるのが待ち遠しいです」と語りました。

ジャッジ選手は初回、ランナー1塁からツーベースを放ちチャンスを広げると、カイル・シュワーバー選手の内野ゴロでアメリカが先制点を挙げます。

この日のアメリカは相手のフォアボールやヒットを絡め5得点。「この大会で優勝するには、ホームランだけでは足りません。ホームランが出ない時は、スモールボールを駆使してランナーを進めたり、色々なことをしなければなりません。大切なのは、お互いを信頼することです。ホームランが出ない時は、1回裏のように得点する方法を見つけなければなりません」とコメントしました。

アメリカは1次ラウンドでイタリアに敗れ、敗退の危機もありえましたが、「周りでは色々なことが言われていましたが、この選手たち、監督、そしてチーム全員にとって、どんなことを言われようと、どんな状況であろうと、僕たちにはフィールドでやるべきことがある。これから先、もっと色々なことが言われるでしょう。でも、僕たちは自分たちのプレーを続けるだけです」とキャプテンとしての意思を示しました。

準決勝・強打のドミニカ共和国について「相手チームがどんなチームかは分かっています。素晴らしい攻撃陣、素晴らしい投手陣、素晴らしいブルペン。すべてが最高レベルです。本当に楽しみです」と意気込みました。