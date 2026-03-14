◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第6節 京都1―2C大阪（2026年3月14日 サンガスタジアムbyKYOCERA）

京都がC大阪に逆転負けした。前半13分にFWラファエル・エリアス（26）が早々に負傷交代したが、後半3分にFWマルコ・トゥーリオ（28）がCKからの流れで先制点を決める。勝ちパターンに持ち込んだかに思えたが、後半26分にカウンターを食らって追いつかれると、終了間際の相手CKをしのぐことができず逆転弾を許した。

チョウ貴裁（キジェ）監督（57）は「優勝を目指すチームをつくって、今日の試合で勝ち点3をとれば内容的にも近づけていただけに非常に悔しい。ひと言で言って本気で優勝を目指してやっていこうという空気を選手全員が抱けなかったということ。最後のシーンもGKとの1対1をつくられてCKになっている。最後の最後に出てしまう甘さを感じた」と厳しい表情で話した。「唯一良かったのは、これが（百年構想リーグ）3分の1だったこと。3分の2が終わったときになっていたらとても辛いものになる。あと12試合の中で自分たちをもう一回見直して次に進まなきゃいけない」と前を向いた。

C大阪対策で3バックを4バックに変えて臨んだ京都は右サイドバックに“本職”のDF福田心之助（25）が入った。「長い時間出ていた4バックの右で、もっともっとゴール前に絡んで得点を演出しなきゃいけなかった。2失点とも僕のところで防げたのもあったので、自分としては全然…。試合を大きく決めるところで仕事ができなかった。まだまだ課題ばかりだなという感じがしています」と逆転負けに唇を結んでいた。