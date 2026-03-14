「オープン戦、阪神７−１広島」（１４日、マツダスタジアム）

阪神が近本の先頭打者本塁打から先発・高橋の粘り強い投球でリズムをつくり、中押し、ダメ押しと着実に得点を重ねて広島を下した。昨年に続き、優勝候補筆頭。それでも、昨年と違った楽しみも芽を出しつつある。本紙評論家・西山秀二氏が、そこへ、焦点を当てる。

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まず、育成から支配下登録されたキャッチャーの嶋村に触れたい。

外から見た技術に関して、捕球は問題ないと感じた。またバッティングは、ヒットは出なかったが、スイングが強い。ここは、１軍クラスのスピードに慣れることも必要だろうから、場数を踏めば打てる。

あとは、リード。阪神はボールの強いピッチャーが多いので、相手の打ち損じで助けられるケースもある。ただ、そこに甘えていると、いざという時に手痛い失点を食らうことがある。

この試合、初回に１死満塁のピンチとなり、結果はファビアンを外に沈む球で併殺に仕留めた。しかしこの打席、カウント２ボールから３球目、内角に真っ直ぐでカウントを取りに行った。

見逃してもらえたから良かったが、これは不用意だ。打ちに来ていれば、長打もある。直球を選択するなら、セオリーは外だ。

三回も１死一塁から、平川の初球、これも内角への直球を左前打された。平川は前の打席、直球に差し込まれた末、変化球で三振となっている。

となればこの打席は直球に力負けしないよう、ポイントを前に置いて追い込まれる前の直球を狙う可能性が非常に高い。そこへ注文どおりの球を投げ込めば、ヒットで済んでよかったくらいだろう。

高橋くらいの球威があっても、内角直球は『攻めどころ』のタイミングであるべき。現在ＷＢＣ出場のためチームを離れている坂本が、果たして同じリードをしただろうか。このあたりの配球に１球１球、「意味があったかな？」と振り返りながら磨いていくことができれば、出場機会は増えてくるはずだ。

先発した高橋は、初めてキャンプからここまで、順調に過ごしてきた。ヒットは何本か打たれたが、そこから落ち着いて無得点に抑える技術もあるし、直球のキレも素晴らしい。

外への変化球も自分のものにしており、右バッターを並べられても苦にならないピッチングができるだけに、故障さえなければ安心してローテーションの一角を任せられるだろう。

もう一人、内野手候補のディベイニーだが、やはり打撃で結果を残さないと、なかなかレギュラーとしての起用は難しいだろう。

この日はヒットもあったが、ここまでに目立つのは、どんな球にでも手を出してしまう部分だ。阪神の、外国人選手で結果を残したオマリーやマートンといったバッターは、自分から打ちにいかない姿勢があった。

日本の投手は、外国人打者の積極性を逆手にとって、低めのボールになる変化球から組み立ててくる。そこをしっかりと待てないときつい。日本のバッテリーの配球、というところをより深く勉強して、パワーを生かしていくようにしたい。