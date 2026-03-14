１２日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、「レギュラー番組なし芸人」企画が行われ、品川祐、岡野陽一、ネルソンズ、さや香、鬼越トマホークが出演した。

Ｍ−１で２年連続最終決戦の看板をさげて２０２４年春に大阪から東京進出したさや香は、レギュラー０であることに他の芸人らも「意外」と驚いた。新山は「意外と言われるのも、もう飽きてきたくらい」と言い、テレビのスタッフにも驚かれるとして「それは、あなたたちのせいなんですよと言いたい」と笑わせた。

理由を自己分析するコーナーでは「キャラクターが立っていない」「不仲だと思われている」の２点を挙げた。

新山は「クズキャラとかもないですし、ある程度、総合的にはできるけど尖った部分がない」のが理由と分析。東京に来て立ち位置が変わったとし、石井は大阪時代は「めちゃくちゃ体張るロケとか毎週やってたんです。池あったらすぐ飛び込むとか、全身縛られてプールで泳げとか」と明かした。

また石井が「不仲（のイメージ）が強すぎて」と語るも、今はコンビ仲が良いのかと聞かれると、「前より…」と２人とも微妙な反応。

コンビで挨拶はしないと言うと、品川祐が「俺もしなかったんだけど、最近言うようになったんだよね。まずは挨拶からだなと思って。まずそこからだよ。俺、この齢で気付いたんだけど、挨拶と感謝、大事」としみじみと語って笑わせた。