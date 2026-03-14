◇NTTラグビーリーグワン1部第11節 静岡33―37BR東京（2026年3月14日 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）

静岡は最大11点差リードしながら、残り1分で逆転を許し、チームワーストの5連敗を喫した。

2年連続プレーオフ進出へ手痛い黒星となったが、会場の東京・世田谷区出身で2年目のFB杉本海斗（24）が、ともに初のトライとゴールを決めて貴重な経験を積んだ。

7―3の前半20分、突破したCTBシルビアン・マフーザ（32）をフォローし、トライラインに飛び込んだ。続くゴールキックも自ら成功。「トライをできれば、と思っていたので、うれしかったです」。勝利に結びつかず喜びは控えめも、出場2試合目でスタンドの家族や友人の応援に応えて表情を緩めた。

2試合ぶり出場の昨年の新人賞受賞者SH北村瞬太郎（23）も2トライで復調を印象づけた。前身のトップリーグから通算150試合出場を達成し、トライも決めたHO日野剛志（36）は「（チームが）良くなっている部分もあるので、下を向いてはいられません」と残り7試合に気持ちを切り替えた。