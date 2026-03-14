累計発行部数3,000万部超えの人気マンガを原作とした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開が、3月13日よりスタート。シリーズ最大の戦いを描くエピソードの実写化ということで、大きな注目が集まっている。今回はそんな同作をより楽しく鑑賞できるように、原作「網走監獄襲撃編」の見どころとなる部分を紹介していきたい。

参考：実写版『ゴールデンカムイ』は山田杏奈なくして成立しない アシリパが“本物”だった理由

『ゴールデンカムイ』は明治末の北海道で、アイヌの埋蔵金をめぐる謎解きと過酷な生存競争が繰り広げられる物語。“不死身の杉元”こと杉元佐一とアイヌの少女・アシリパを中心に、冒険の様子が描かれていく。

今回の映画は、2024年に放送・配信された連続ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』の続編となっており、主に原作第11巻以降の範囲を映像化したもの。アイヌの金塊を隠した「のっぺら坊」が収監されている網走監獄で、杉元たちと土方歳三陣営、鶴見中尉率いる第七師団が入り乱れる……といったストーリーだ。

また、この「網走監獄襲撃編」は原作ファンに愛されている名シーンがいくつも出てくるエピソードでもある。

たとえば有名なのは、“ラッコ鍋”の場面だろう。アイヌの民にラッコの肉をもらい、鍋にしてみんなで食べるという流れなのだが、原作では「ラッコの煮える匂いは欲情を刺激しひとりでいては気絶するほど」というナレーションと共に、杉元たち男性陣の様子がおかしくなっていき、やがて裸のぶつかり合いに至る……というくだりが独特のテンションで描かれていた。

また同様のサービスシーンはもう1つあり、盲目のガンマン・都丹庵士との戦いの前、一行は屈斜路湖近くの旅館で温泉に入ることに。そこで杉元たちが一糸まとわぬ姿となり、そのまま戦いにもつれ込んでいくのだった。

原作ではいずれも、登場人物たちの鍛え抜かれた筋肉を堪能できる名場面だ。しかも実写版のキャストには杉元役の山粼賢人、尾形百之助役の眞栄田郷敦など、肉体美に定評のある役者陣が揃っている。3月9日に行われた公開直前舞台挨拶では、山粼が撮影直前まで眞栄田と筋トレに励んでいたことを明かしていたので、なおさら期待が膨らんでしまう（※1）。

■『ゴールデンカムイ』史上最も危険な人物？ 姉畑支遁にも注目 その一方、「網走監獄襲撃編」はラブロマンスの要素も見どころとなっている。いくつかの出来事によって、謎に満ちたアイヌの占い師・インカラマッとマタギ生まれの男・谷垣源次郎の関係が一気に進展するのだ。

これまで谷垣はインカラマッのことを強く警戒していたが、チカパシと共に旅をしたことで徐々に距離が縮まりつつある状況。夕張でインカラマッが騒動に巻き込まれた際にも、身体を張って助けていた。その一方でインカラマッも、谷垣の不器用なやさしさに心を動かされていく。騙し合いばかりの世界で、2人がどんな関係を築くのか注目してほしい。

そのほか、『ゴールデンカムイ』ならではの珍エピソードも満載。作中では随所で、動物や魚を叩いてミンチにするチタタプという料理が描かれてきた。「網走監獄襲撃編」の範囲では、アシリパが尾形に「チタタプ」と言わせようとするくだりがあるが、映画ではどんなふうに再現されるのだろうか。

また新キャラクターの宇佐美時重上等兵が、とある失態によって鶴見中尉から罰を受けるシーンも人気が高い。鶴見によって顔にラクガキをされた宇佐美は、恍惚状態に陥るのだが、実写でもこの場面は再現されるようだ。公式X（旧Twitter）では、宇佐美役の俳優・稲葉友によるアドリブがあることも明かされていた（※2）。

さらに原作ファンの目線で気になるシーンといえば、作中断トツの“危険人物”姉畑支遁の出番だろう。あまりに過激な行動を行うため「実写で映せるわけがない」と危惧されていたが、実際のところどう処理されているのか、映画館で確かめてみてほしい。

原作の名シーンがてんこ盛りとなっている「網走監獄襲撃編」。各勢力の騙し合いや壮大なスケールの激闘など、ほかにもさまざまな見どころが用意されている。原作と照らし合わせながら、何度も作品を味わってみることをオススメしたい。

参照※1.https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202603090001384.html※2.https://x.com/kamuy_movie/status/2031203401351270747

※アシリパの「リ」、チチタプの「プ」は小文字が正式表記（文＝キットゥン希美）