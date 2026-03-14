鹿島が川崎F撃破で怒涛5連勝! 柴崎岳の華麗パスから鈴木優磨のお膳立て、最後はレオ・セアラ決勝弾
[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 鹿島 1-0 川崎F メルスタ]
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。鹿島アントラーズと川崎フロンターレの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。
開幕節こそPK戦による敗戦でスタートした鹿島だが、その後は4連勝中。6位の川崎Fをホームに迎えた。前半8分、右サイドからのパスをMF鈴木優磨が敵陣PA内に入れると、最後はFWレオ・セアラが左足シュート。しかし、惜しくもゴール枠外に逸れていった。
前半20分には川崎Fが決定機。MF橘田健人からのロングボールにFWラザル・ロマニッチが反応。すばやくシュートを放ち、ゴールを狙ったが、わずかにゴール枠外に外れた。
時間が経つにつれて鹿島が攻勢を強める。前半25分にはPA内からMF三竿健斗がシュートを放つも、GKスベンド・ブローダーセンのセーブに遭う。33分にもPA右からDF濃野公人がシュートを打つが、再びブローダーセンに阻まれた。
前半をスコアレスで折り返すと、川崎Fは後半15分にFWマルシーニョを投入。勢いを増しながら、徐々に敵陣まで攻め込んでいった。
一進一退の攻防が続く中、後半34分に均衡が崩れる。MF柴崎岳がPA手前からPA左に浮き球パス。待ち構えた鈴木がヘディングで折り返すと、最後はレオ・セアラが左足ダイレクトで叩き込んだ。
鹿島が残り時間を守り切り、1-0で勝利。5連勝で首位キープを果たした。
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。鹿島アントラーズと川崎フロンターレの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。
開幕節こそPK戦による敗戦でスタートした鹿島だが、その後は4連勝中。6位の川崎Fをホームに迎えた。前半8分、右サイドからのパスをMF鈴木優磨が敵陣PA内に入れると、最後はFWレオ・セアラが左足シュート。しかし、惜しくもゴール枠外に逸れていった。
時間が経つにつれて鹿島が攻勢を強める。前半25分にはPA内からMF三竿健斗がシュートを放つも、GKスベンド・ブローダーセンのセーブに遭う。33分にもPA右からDF濃野公人がシュートを打つが、再びブローダーセンに阻まれた。
前半をスコアレスで折り返すと、川崎Fは後半15分にFWマルシーニョを投入。勢いを増しながら、徐々に敵陣まで攻め込んでいった。
一進一退の攻防が続く中、後半34分に均衡が崩れる。MF柴崎岳がPA手前からPA左に浮き球パス。待ち構えた鈴木がヘディングで折り返すと、最後はレオ・セアラが左足ダイレクトで叩き込んだ。
鹿島が残り時間を守り切り、1-0で勝利。5連勝で首位キープを果たした。