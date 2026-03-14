PK戦でGK梅田透吾が2本連続ストップ! 清水が連勝中の岡山を破って3試合ぶり白星
[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 清水 1-1(PK4-2) 岡山 アイスタ]
清水エスパルスが3試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第6節が14日に行われ、7位の清水は本拠地で6位のファジアーノ岡山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、PK負けによる連敗を2で止めた。岡山は3戦ぶりの黒星。連勝は2でストップした。
清水は序盤からボールを握りながらも相手の堅い守備に苦戦。対する岡山はFWルカオを生かしたシンプルな攻撃でゴールへ迫った。
そうした中で前半34分、清水に決定機が訪れる。ペナルティエリア右からFW北川航也が折り返し、ファーでフリーとなっていたFWオ・セフンが反応。左足で合わせるも、左ポストに当ててしまった。
得点チャンスをものにできなかったオ・セフンだが、後半13分に仕事を果たす。ペナルティエリア右のMF宇野禅斗からのボールを右足で押し込み、3試合ぶりとなる今季2ゴール目を記録した。
しかし、岡山も譲らない。後半35分、FW一美和成が右サイドのゴールライン際からクロスを供給。ニアのMF木村太哉は合わせ切れないが、その奥のFWウェリック・ポポが右足で蹴り込み、来日2年目で初得点を挙げた。
後半アディショナルタイム6分には、清水のオ・セフンがペナルティエリア左から折り返し、こぼれ球をFW千葉寛汰がプッシュ。しかし、オ・セフンのオフサイドでゴールは認められず、そのまま1-1でタイムアップとなった。
PK戦では、岡山でのプレー経験があるGK梅田透吾が3人目と4人目のシュートを連続ストップ。清水がPK4-2で激戦を制した。
清水エスパルスが3試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第6節が14日に行われ、7位の清水は本拠地で6位のファジアーノ岡山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、PK負けによる連敗を2で止めた。岡山は3戦ぶりの黒星。連勝は2でストップした。
清水は序盤からボールを握りながらも相手の堅い守備に苦戦。対する岡山はFWルカオを生かしたシンプルな攻撃でゴールへ迫った。
得点チャンスをものにできなかったオ・セフンだが、後半13分に仕事を果たす。ペナルティエリア右のMF宇野禅斗からのボールを右足で押し込み、3試合ぶりとなる今季2ゴール目を記録した。
しかし、岡山も譲らない。後半35分、FW一美和成が右サイドのゴールライン際からクロスを供給。ニアのMF木村太哉は合わせ切れないが、その奥のFWウェリック・ポポが右足で蹴り込み、来日2年目で初得点を挙げた。
後半アディショナルタイム6分には、清水のオ・セフンがペナルティエリア左から折り返し、こぼれ球をFW千葉寛汰がプッシュ。しかし、オ・セフンのオフサイドでゴールは認められず、そのまま1-1でタイムアップとなった。
PK戦では、岡山でのプレー経験があるGK梅田透吾が3人目と4人目のシュートを連続ストップ。清水がPK4-2で激戦を制した。